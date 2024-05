Appel de projets en achat local - Plus de 440 000 $ pour promouvoir les produits québécois

QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - À la suite d'un appel de projets lancé à l'automne 2023 pour promouvoir l'achat local partout au Québec, le gouvernement a sélectionné 26 initiatives, auxquelles il accorde des aides totalisant plus de 9,2 millions de dollars. L'une d'entre elles sera réalisée par le Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec (RSDCQ).

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'appel de projets était divisé en deux volets :

A) La promotion des produits ayant obtenu l'une des marques de certification de l'organisme Les Produits du Québec (LPDQ).

B) La résilience des chaînes d'approvisionnement manufacturières du Québec.

Le RSDCQ reçoit 440 400 $, dans le cadre du volet A, pour promouvoir les produits vérifiés par LPDQ par l'entremise d'un programme numérique de fidélisation des consommateurs. L'organisme accompagnera les entreprises dans son implantation.

Citations :

« Les Québécois souhaitent de plus en plus acheter local, car cela soutient notre économie, nos entreprises et nos communautés. Par son initiative, le RSDCQ se joint à nous pour promouvoir les produits et les talents d'ici, et j'en suis vraiment fier! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les Produits du Québec saluent le caractère innovateur de ce projet, porté par une organisation soucieuse de cerner les besoins des consommateurs et des entreprises. La promotion de nos marques de certification par la voie numérique est indispensable pour inciter la population québécoise à choisir l'achat local. Nous sommes très emballés d'accompagner le RSDCQ dans le déploiement de cette initiative mettant en valeur l'engagement des entreprises de la région à faire rayonner le travail de chez nous. »

Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour le soutien financier qu'il accorde à notre projet avec Freebees. Grâce au réseau bien établi des Sociétés de développement commercial à travers notre belle province, nous sommes déterminés à faire de cette initiative un succès, en promouvant Les Produits du Québec, en encourageant l'achat local et en appuyant nos commerçants pour améliorer l'expérience client. Cette démarche s'inscrit dans une transition numérique visant à moderniser les pratiques commerciales au Québec. Nous sommes convaincus que cette collaboration aidera grandement les commerces et les producteurs québécois dans ce contexte économique difficile. »

Glenn Castanheira, président du Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec et directeur général de Montréal centre-ville

Faits saillants :

Trois marques de certification sont délivrées par LPDQ : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec.

Jusqu'à présent, plus de 160 manufacturiers ont obtenu l'une de ces trois marques, pour un total de plus de 64 000 produits certifiés.

