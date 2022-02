APPEL DE PROJETS DE SOUTIEN FINANCIER AUX MUNICIPALITÉS ET AUX MRC VOISINS SOLIDAIRES

BROSSARD, QC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Espace MUNI soutient les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyennes et citoyens des milieux de vie sains, actifs, solidaires, inclusifs et durables. Pour s'en acquitter, Espace MUNI invite l'ensemble des municipalités et des MRC du Québec à mettre en œuvre des projets Voisins Solidaires.

Objectifs de l'appel de projets

Les projets soutenus permettront aux municipalités et aux MRC de développer, de maintenir ou d'améliorer des initiatives qui favoriseront la promotion du bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès des citoyennes et citoyens, les actions sur l'environnement social et physique, ainsi que le repérage et le soutien des citoyennes et citoyens connecteurs. Ces initiatives, développées en partenariat avec des citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes à but non lucratif du milieu, permettent de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu'au développement des communautés.

Financement des projets

Les projets retenus devront être réalisés entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2024 et pourront bénéficier d'un soutien financier pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $ pour les municipalités de moins de 5 000 habitants et de 7 500 $ pour les municipalités de plus de 5 000 habitants. Les MRC pourront obtenir un montant de base de 2 500 $, plus 10 000 $ par municipalité participante de moins de 5 000 habitants et 7500 $ par municipalité participante de 5 000 habitants et plus. L'enveloppe financière disponible pour cet appel de projets est de 1 050 000 dollars.

Procédure pour soumettre un projet

Pour déposer un projet, nous vous invitons à suivre les directives présentées dans le Guide du demandeur et à remplir le formulaire de demande de financement, selon le porteur du projet, disponibles sur le site Web d'Espace MUNI au www.espacemuni.org/category/actualites/. Faites parvenir votre demande par courriel ainsi que tous les documents requis à [email protected].

Date limite pour soumettre un projet : 25 mars 2022 à 17 h.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé et le Carrefour action municipale et famille. Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Renseignements: Sara Vassigh, Chargée de projet Communautés en Santé et vieillissement actif, [email protected]