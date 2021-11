MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Prével annonce aujourd'hui le lancement d'un concours pour l'intégration d'une sérigraphie sur verre permanente qui sera installée au sein du projet Esplanade Cartier, situé dans le quartier Sainte-Marie de l'arrondissement de Ville-Marie de Montréal. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Prével d'incorporer l'art local et la culture au patrimoine urbain, ainsi que de souligner l'apport immense du Y des femmes au sein de la communauté montréalaise ; organisme qui occupera une partie importante de l'un des édifices du projet.

Par son emplacement et son ampleur, l'œuvre bénéficiera d'une visibilité exceptionnelle depuis le tablier du pont Jacques-Cartier et de l'avenue De Lorimier. En effet, celle-ci occupera pas moins de cinq étages de haut sur quinze mètres de large, de quoi faire tourner les têtes ! De nature abstraite ou figurative, elle devra avoir une signature artistique forte, lui permettant ainsi de devenir un point de repère important dans le paysage du quartier et de la ville.

Un processus de sélection dans les règles de l'art

Un comité de sélection est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le processus de sélection sera inspiré et suivra les meilleures pratiques reliées aux appels de candidatures établies par le Bureau d'art public de la ville de Montréal. Dans une première étape, le comité de sélection retiendra la candidature d'un maximum de quatre finalistes qui seront invités à proposer un concept global accompagné de spécifications techniques. Chacun d'eux recevra une allocation budgétaire pour élaborer et soumettre leur proposition d'œuvre. Le comité recommandera une seule des propositions et le lauréat bénéficiera d'une somme forfaitaire pour la conception finale et la production de l'œuvre en transcription imprimée, ainsi que les droits d'auteur.

Quelques éléments importants pour les artistes et créateurs :

La visibilité extérieure à l'échelle du paysage ainsi que la relation intime qu'elle entretiendra avec les usagers des lieux depuis l'intérieur seront à considérer dans l'élaboration de l'œuvre ;

L'œuvre sera confectionnée et installée par Prével et ses partenaires ;

L'œuvre devra représenter les valeurs suivantes : le respect, l'équité, l'intégrité, la non-violence, l'inclusion et la solidarité ;

La date butoir de soumission des candidatures est le 2 décembre 2021, à midi ;

Tous les détails quant à cet appel de candidatures se trouvent à la page web suivante : https://www.prevel.ca/fr/murale

Citations

« Nous reconnaissons l'apport important de l'art public comme faisant partie intégrante de notre identité montréalaise et nous croyons qu'il permet de faire le pont entre la communauté, la culture et l'aménagement urbain. Le rendre accessible à tous, célébrer le talent d'ici, ce sont des valeurs et des gestes supplémentaires qui représentent bien l'ADN de l'Esplanade Cartier, le nôtre et celui de ceux et celles qui contribuent à façonner ce bout de quartier qui prend forme. » - Laurence Vincent, présidente, Prével.

« Au Y des femmes de Montréal, nous croyons profondément que l'art fait du bien ; nous sommes donc très heureuses que Prével ait décidé d'intégrer une œuvre d'art urbaine à son projet. Nous sommes aussi honorées que cette initiative vienne souligner l'action de notre organisme auprès de femmes et des filles depuis un siècle et demi. Nous nous réjouissons que nos valeurs servent de guide à cette création et qu'elles soient transposées sous la forme d'une œuvre d'art extérieure pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui vivent ou qui visitent Montréal. Nous saluons l'élan créateur des artistes qui se répondront à l'appel de candidatures et nous leur souhaitons à toutes et tous, la meilleure des chances ! » - Nadine Raymond, présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal.

Le projet Esplanade Cartier

Esplanade Cartier est un milieu de vie complet offrant une réelle mixité socio-économique. Faisant la part belle au transport actif, au transport en commun et aux espaces verts et communautaires, le projet favorisera les échanges entre les habitants, les travailleurs et les citoyens du quartier par le biais de sa placette publique, ses commerçants locaux, ses restaurants et ses terrasses, ses espaces d'agriculture urbaine, ses organismes communautaires, dont le Y des femmes, sa maison de projet -- une première pour un développement privé au Québec -- ainsi que son grand parc central composé d'espaces de détente et de contemplation, de zones dédiées aux enfants, de petits terrains de sport et de corridors polyvalents. Rappelons que ce parc central rejoindra au sud les berges du fleuve Saint-Laurent destinées à être aménagées sur plus de cinq kilomètres ainsi que le futur parc sous le pont Jacques-Cartier.

À propos de Prével

Fondée il y a plus de 40 ans et comptant une centaine d'employés, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

www.prevel.ca

À propos du Y des femmes de Montréal

Depuis 145 ans, le Y des femmes de Montréal génère des changements positifs et durables pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles ainsi que pour favoriser l'égalité et l'inclusion sociales et de genre. À l'écoute des besoins, l'organisme développe et offre des programmes et services novateurs, pertinents et adaptés à l'évolution des enjeux sociaux. Il contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles dans la perspective d'une société égalitaire, inclusive et sans violences.

