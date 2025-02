QUÉBEC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - L'appel de candidatures pour le prix de la laïcité Guy-Rocher est officiellement lancé par le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge.

Attribué annuellement depuis 2021, ce prix honorifique récompense une personne, un organisme ou un regroupement pour ses efforts, ses réalisations et sa contribution notable en faveur de la laïcité dans la société québécoise.

Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 17 mars 2025. La remise du prix se fera en mai prochain lors d'une cérémonie officielle. C'est à ce moment que le public connaîtra la lauréate ou le lauréat 2025, ainsi que les finalistes. Ces derniers recevront un certificat signé par le ministre responsable de la Laïcité. Pour sa part, la lauréate ou le lauréat recevra également une bourse de 5 000 $.

Ce prix rend hommage au professeur émérite de sociologie Guy Rocher, l'un des grands acteurs, promoteurs et défenseurs de la laïcisation de l'État québécois. Sa contribution intellectuelle et son rôle de pionnier dans ce domaine font de lui une figure emblématique de la transformation profonde du rapport entre l'État et les religions au Québec.

Citation :

« La laïcité reflète notre histoire, nos valeurs, notre identité. La laïcité, c'est un choix collectif qui s'inscrit dans notre histoire et un principe qui nous unit comme nation. Le gouvernement du Québec n'est pas le seul ardent défenseur de ce principe fondamental : à l'image du grand Guy Rocher, de nombreux citoyens et citoyennes, organismes ou regroupements ont des initiatives qui méritent d'être reconnues. J'invite les personnes, les organismes et les regroupements admissibles à présenter leur candidature en grand nombre cette année. J'ai hâte de découvrir les finalistes et j'espère que le peuple québécois se sentira inspiré et motivé par leurs actions! »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Faits saillants :

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse courriel suivante : [email protected] .

. Les candidatures admissibles sont évaluées en fonction des critères généraux suivants :

utilité pour expliquer et promouvoir la laïcité au Québec;



pertinence pour expliquer et promouvoir la laïcité au Québec;



qualité globale des travaux dans le champ de la laïcité.

Liens connexes :

Pour soumettre une candidature

Pour connaître les lauréates et lauréats des années précédentes

Prix de la laïcité Guy-Rocher | Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité

Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre Jean-François Roberge, 514 219-5193, [email protected] ; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif , Tél. : 418 781-9520, [email protected]