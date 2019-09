Appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2020 - La Ville de Montréal est à la recherche de personnalités ayant marqué le développement de la ville de façon remarquable

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce la période de mise en candidatures à l'Ordre de Montréal. Ce prix, créé en 2017, est remis le 17 mai de chaque année, jour anniversaire de la fondation de Montréal, à 17 personnalités qui façonnent la ville de manière remarquable.

« J'invite l'ensemble de la population montréalaise à proposer la candidature d'une personne qui, par son engagement, représente une source d'inspiration et contribue au développement de notre communauté. Faites-nous connaître votre personnalité montréalaise d'exception! L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction qui nous permet de reconnaître l'apport de gens qui façonnent l'identité de Montréal par leurs talents, leurs valeurs et leurs actions, tant dans les domaines du développement économique ou social, des sports ou de la culture », a déclaré Valérie Plante.

Les récipiendaires seront honorés le 17 mai prochain lors d'une cérémonie qui se tiendra à l'hôtel de ville. Rappelons qu'en 2019, l'Ordre de Montréal a été remis à titre de commandeur à M. Jean-Claude Fouron, Mme Trang Hoang et M. Joseph Rouleau; à titre d'officier à M. Jean Beaudin, Mme Sylvie Bernier, Mme Madeleine Juneau, M. René Richard Cyr, Mme Sylvie Rochette, M. Louis Sabourin; et à titre de chevalier à M. Léopold Beaulieu, Mme Gina P. Cody, Mme Edith Cyr, M. Nassib El-Husseini, M. Paul-André Fortier, M. Jean-Claude Poitras, M. Jobie Tukkiapik et Mme Pauline Wong.

Les citoyennes et citoyens et les organismes montréalais ont jusqu'au 31 octobre 2019 pour proposer une candidature. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire disponible en ligne à : ville.montreal.qc.ca/ordre.

