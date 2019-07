Appel de candidatures - Les bourses d'honneur d'Entreprendre ici

MONTRÉAL, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Entreprendre ici est heureux d'annoncer la période de mise en candidature pour les bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle 2019 qui se déroulera du 1er au 18 septembre 2019.

26 bourses d'honneur d'une valeur maximale de 25 000 $ chacune seront attribuées par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en collaboration avec Entreprendre ici. Elles sont destinées aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle de partout au Québec pour soutenir la création ou le développement de leur entreprise. Une cérémonie officielle de remise des bourses organisée, en présence des 50 finalistes sélectionnés par un jury indépendant, aura lieu le 7 novembre 2019.

Pour en savoir plus au sujet de nos services et des critères d'admission pour les bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet https://entreprendreici.org/bourses-honneur-financement/ ou de nous suivre sur les réseaux sociaux.

Inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre pour être au courant des dernières nouvelles concernant Entreprendre ici et les bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle. Vous serez alors à jour sur toutes les informations concernant votre future candidature : les dates de dépôt, les étapes de sélection ou encore les documents à fournir.

Toute l'équipe d'Entreprendre ici est prête et disponible pour vous aider à réaliser votre projet d'affaires ici au Québec. Notons que les services d'Entreprendre ici s'adressent à tous les entrepreneurs de la diversité et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et sont offerts sur place, par téléphone ou via vidéoconférence.

À propos d'Entreprendre ici

Entreprendre ici est une initiative du Gouvernement du Québec (Ministère de l'Économie, et de l'Innovation) inscrite dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. L'organisme a pour mission d'offrir un accompagnement sur mesure aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle dans toutes les Régions du Québec, afin de faciliter la concrétisation de leurs projets.

https://www.linkedin.com/company/entreprendreici/

https://www.facebook.com/entreprendreici

https://www.instagram.com/entreprendre_ici/

https://twitter.com/entreprendreici

SOURCE Entreprendre ici

Renseignements: Madame Rouba Hamadi, Conseillère en entrepreneuriat/ croissance d'entreprise, rouba.hamadi@entreprendreici.org, Tel : 514 907-9475, poste 107, Sans frais: 1 888 975-1420