QUÉBEC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, annonce le lancement de l'appel de candidatures des prix Pour un Québec sans racisme 2024. Cette initiative vise à mettre en lumière les actions exemplaires de personnes, d'organismes, d'entreprises et d'organisations publiques engagés dans la lutte contre le racisme. Cet appel de candidatures voit le jour en marge du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Les prix Pour un Québec sans racisme visent à souligner l'engagement, la déconstruction des préjugés et les actions concrètes favorisant l'égalité entre tous les Québécois et les Québécoises. Cette année, quelques nouveautés sont mises en place afin de refléter la diversité d'initiatives antiracistes au Québec. Dans un premier temps, la catégorie « organisation publique » a été étendue pour intégrer cette diversité. Dans un deuxième temps, pour souligner l'importance de promouvoir des milieux de travail inclusifs, la catégorie « entreprise » a été créée cette année.

Les lauréats, qu'ils soient des personnes, des organismes, des entreprises ou des organisations publiques, recevront une médaille réalisée par le joaillier-orfèvre québécois Martin Pontbriand. Cette médaille incarne les valeurs d'égalité, d'humanité, de respect et de vivre-ensemble qui sont chères aux Québécois et aux Québécoises. Les récipiendaires des catégories « personne » et « organisme » se verront également attribuer une bourse de 5 000 $. La cérémonie officielle de remise des prix est prévue au printemps 2024.

Citation :

« Au Québec, il n'y a pas de place pour le racisme ! La lutte contre la discrimination passe par des efforts constants et des actions concrètes. Chaque geste compte et c'est pourquoi il est important pour notre gouvernement de reconnaître et de souligner le travail exceptionnel de celles et ceux qui, dans leur quotidien, font la promotion d'une société inclusive. Je remercie tous ceux et toutes celles qui, jour après jour, contribuent à faire du Québec une société plus égalitaire et plus juste. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Les prix Pour un Québec sans racisme sont remis par le gouvernement du Québec depuis 2022 et sont en cohérence avec l'esprit du rapport du Groupe d'action contre le racisme.

Pour être admissibles, les dossiers de candidature complets doivent être transmis, au plus tard, le 28 mars 2024, à l'adresse suivante : [email protected] .

. Les candidatures admissibles sont évaluées en fonction des critères généraux suivants : la contribution concrète et démontrée des réalisations aux objectifs des prix ; la qualité des réalisations ; l'originalité et le caractère novateur des réalisations ; la qualité générale du dossier.



