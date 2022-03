Appel de candidatures

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Toute personne est invitée à soumettre des candidatures pour la Médaille Premiers Peuples. La période d'inscription est en cours et se terminera le mardi 31 mai 2022.

Cette distinction, une initiative de l'honorable J. Michel Doyon, vise à reconnaître la contribution exceptionnelle de membres des Premières Nations et de la nation inuite. Cette reconnaissance met en lumière le parcours de personnes remarquables qui, par leur réalisation, leur implication et leur engagement, contribuent au rayonnement de leur communauté, de leur nation ou des Premiers Peuples au Québec, au Canada ou à l'étranger.

« Cette attribution reconnaît l'implication sociale, l'engagement, le soutien et l'aide à autrui, une véritable mission que se donnent des personnes qui se vouent au mieux-être de leur collectivité, et souligne aussi la gratitude que leur portent leurs concitoyennes et concitoyens pour leur exemplarité », a indiqué le lieutenant-gouverneur du Québec.

Les récipiendaires sont reconnus comme des personnes inspirantes et porteuses de changement devant les défis sociaux, culturels et économiques des Premiers Peuples.

Pour soumettre une candidature, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site du lieutenant-gouverneur, à l'adresse suivante : https ://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/premiers-peuples.asp.

SOURCE Cabinet du lieutenant-gouverneur

Renseignements: SOURCE : Cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec, Édifice André-Laurendeau, RC, 1050, rue des Parlementaires, Québec (Québec) G1A 1A1, Téléphone : 418 643 5385, Téléphone : 1 866 791 0766, Courriel : [email protected]