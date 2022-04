Appel de candidatures 2022-2023 - Le Collège des administrateurs de sociétés ouvre aux jeunes l'accès à son Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat à la jeunesse, soucieux de faciliter l'accès aux lieux décisionnels pour les jeunes qui se démarquent par leur talent et leur engagement, invite les administrateurs et administratrices de la relève à soumettre, dès aujourd'hui, leur candidature au prestigieux Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés.

L'appel de candidatures, pour 2022-2023, financé grâce au Plan d'action jeunesse 2021-2024, permettra à huit administratrices et administrateurs de la relève d'accéder tout à fait gratuitement à ce réputé programme de certification en gouvernance de sociétés. Les candidatures doivent provenir de personnes de 35 ans et moins qui détiennent un diplôme universitaire, ont cumulé au moins deux années d'expérience au sein d'un conseil d'administration et ont acquis une expérience bénévole et professionnelle pertinente.

Ce programme universitaire en gouvernance de sociétés, qui comprend 125 heures de formation de pointe, mène à la désignation d'administratrice ou administrateur de sociétés certifié (ASC). Il s'agit d'une occasion exceptionnelle, pour les participantes et participants, d'obtenir une certification de haut niveau, reconnue au Canada et en France. Pour être admissibles, les candidatures devront être reçues au plus tard le 3 juin prochain.

Citations :

« Le Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés permettra à huit jeunes professionnelles et professionnels de vivre une expérience unique en début de carrière. C'est avec une conviction renouvelée que le gouvernement du Québec s'engage, cette année, par l'entremise de son Secrétariat à la jeunesse, à soutenir financièrement cette démarche, grâce au Plan d'action jeunesse 2021-2024. Le Secrétariat reconnaît ainsi l'importance de placer rapidement des gestionnaires de la relève en position d'autorité et de leur permettre d'obtenir une certification très convoitée, qui leur ouvrira des portes dans leur cheminement de carrière. Je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui présenteront leur candidature. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« La direction du Collège des administrateurs de sociétés salue cette initiative du Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui reconnaît le rôle crucial que peut jouer la relève au sein des structures de gouvernance des organisations. Au Collège, nous croyons fermement en l'importance de faciliter le processus de formation des jeunes en lien avec la gouvernance, afin qu'ils puissent, à leur tour, contribuer à bâtir un monde responsable et inclusif. »

Chantale Coulombe, présidente et cheffe de la direction du Collège des administrateurs de sociétés

Lien connexe :

Soumettre une candidature au Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés

