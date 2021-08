Appel de candidatures 2021-2022 pour la certification universitaire en gouvernance de sociétés

Une chance unique pour les jeunes d'accéder au Programme de certification du Collège des administrateurs de sociétés

QUÉBEC, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat à la jeunesse invite les administratrices et les administrateurs de la relève à soumettre leur candidature pour accéder au Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés (CAS).

Financé par l'entremise du Plan d'action jeunesse 2021-2024, cet appel de candidatures permettra à huit administratrices et administrateurs de la relève d'accéder gratuitement au Programme au cours de l'année 2021-2022. Les candidats doivent être âgés de 35 ans ou moins, posséder un diplôme universitaire, avoir cumulé au moins deux années d'expérience à un conseil d'administration et démontrer une expérience bénévole et professionnelle pertinente.

Unique au Québec, le Programme de certification universitaire du CAS s'échelonne sur 125 heures et donne droit à la désignation d'administrateur de société certifié (ASC). Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour les jeunes participants d'obtenir une accréditation de haut niveau reconnue à l'échelle canadienne et en France. Pour être admissibles, les candidatures devront être reçues avant le 11 septembre 2021.

Citations :

« Votre gouvernement est très heureux de financer de nouveau, par l'entremise du Secrétariat à la jeunesse, cette initiative qui permettra à huit jeunes professionnels déterminés d'obtenir une certification extrêmement convoitée. Ceux-ci pourront ensuite se démarquer au sein des plus hautes sphères de gouvernance et mettre leur expertise au service de l'avancement de la société québécoise. Je suis fier que notre gouvernement reconnaisse l'importance de placer la relève en position d'autorité et je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui présenteront leur candidature. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« La direction du Collège des administrateurs de sociétés accueille cette initiative du Plan d'action jeunesse 2021-2024 avec énormément d'enthousiasme. La formation des administratrices et des administrateurs de la relève fait partie intégrante de notre offre de formation. Il est primordial de former ces leaders de demain et ainsi mettre en œuvre des stratégies concrètes visant l'accès des jeunes aux structures de gouvernance des organisations et valorisant leur apport important aux lieux décisionnels. »

Chantale Coulombe, ASC, C. Dir., présidente et cheffe de la direction du Collège des administrateurs de sociétés

Lien connexe :

Pour soumettre votre candidature : https://jeunes.gouv.qc.ca/strategie/entrepreneuriat-releve/appel-candidatures-gouvernance-societes.asp

