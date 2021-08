Appel aux partis politiques - Modernisation du Code canadien du travail pour un traitement équitable des travailleuses sous juridiction fédérale

MONTRÉAL, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - L'Association du camionnage du Québec (ACQ) demande aux partis politiques de se positionner sur la modernisation du Code canadien du travail pour que les travailleuses aient accès aux mêmes programmes et standards sous juridiction fédérale que sous juridiction de la province du Québec.

Pour Marc Cadieux, pdg de l'ACQ, la disparité actuelle de traitement est un non-sens :

« Bien que le Fédéral offre certains programmes pour les femmes enceintes ou qui allaitent, il n'en reste pas moins que ces femmes se retrouvent avec un régime d'indemnisation inférieur aux standards du Québec, c'est-à-dire des prestations correspondant à 55 % du salaire assurable et limité à une période de 15 semaines.

En effet, le Québec offre le programme Pour une maternité sans danger qui s'adresse aux travailleuses enceintes ou qui allaitent, qui occupent un emploi qui comporte des dangers physiques pour elles ou pour l'enfant qu'elles portent ou qu'elles allaitent, qui sont aptes au travail et qui sont disponibles pour une affectation à d'autres tâches. En cas d'impossibilité d'une réaffectation, ce programme leur permet, en retrait préventif, de toucher des indemnités de remplacement du revenu correspondant à 90 % du revenu net, et ce, tant et aussi longtemps qu'elles se qualifient. »

Cette divergence de traitement entre les lois fédérales et provinciales rend vulnérables économiquement les travailleuses sous juridiction fédérale.

« Je crois qu'il est l'obligation du gouvernement fédéral d'harmoniser ses standards à ceux du Québec afin de protéger les travailleuses enceintes », ajoute Marc Cadieux.

Rappelons que :

20 000 emplois sont à pourvoir d'ici 5 ans dans l'industrie du camionnage ;

Les femmes représentent moins de 5 % des employés de notre industrie ;

L'ACQ est activement engagée dans la valorisation et le recrutement des femmes ;

La pandémie rend les travailleuses encore plus vulnérables.

À propos

Depuis 70 ans, l'ACQ est au service de l'industrie du transport routier au Québec. Notre association compte plus de 500 membres composés de transporteurs publics, privés et de fournisseurs de produits et services liés à l'industrie du camionnage.

Facebook

SOURCE Association du camionnage du Québec

Renseignements: Julien Archambault, Directeur, Affaires politiques et communications, Association de camionnage du Québec, [email protected], 514 415-9680

Liens connexes

www.carrefour-acq.org