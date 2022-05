Le secteur funéraire cherche à comprendre les répercussions sociales et économiques de la pandémie

TORONTO, le 20 mai 2022 /CNW/ - L'Ontario Association of Cemetery and Funeral Professionals (OACFP) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un sondage en ligne à l'intention des consommateurs, élaboré et administré par le Collège Boréal. Ce sondage cherche à cerner et à évaluer les répercussions sociales et économiques que la pandémie de COVID-19 a eues sur les pratiques et les consommateurs du secteur funéraire. Il suit la distribution d'un autre sondage, qui se concentrait sur les professionnels, au début de cette semaine. Le sondage est ouvert aux consommateurs jusqu'à la fin de juin.

Cette collaboration entre le Collège Boréal et l'OACFP marque une étape importante dans la relation qu'entretiennent depuis longtemps ces deux organismes. Ce projet de recherche de trois ans est financé par le Programme d'innovation dans les collèges et la communauté du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

« Nous sommes fiers de notre longue relation avec le Collège Boréal, a noté Darren Denomme, directeur général de l'OACFP. Les résultats générés par ce projet de recherche nous procureront de précieux renseignements sur les répercussions que la pandémie de COVID-19 a eues sur notre industrie et aideront nos membres à améliorer les services qu'ils procurent aux familles endeuillées. Ils renforceront l'éducation que nous offrons à nos membres et aux générations futures de professionnels. Surtout, les résultats contribueront à l'amélioration des services de santé mentale à l'intention des professionnels du secteur funéraire, ce qui favorisera certainement le maintien en poste du personnel et le recrutement dans ce secteur. »

« Ce que nous espérons, c'est que d'innombrables familles ontariennes qui ont perdu un proche durant la pandémie prendront le temps de partager leurs expériences et de nous aider à améliorer les services commémoratifs », a ajouté M. Denomme.

Les conclusions du sondage serviront à créer une trousse d'outils bilingues à jour à l'appui des professionnels du secteur funéraire qui doivent naviguer les défis émergents posés par la pandémie. Elles aideront aussi à améliorer l'initiative d'action pour la santé mentale de l'OACFP.

Ce sondage fait partie du projet du Collège Boréal, Comprendre la voie de la mort canadienne en favorisant et en renforçant l'innovation dans les services, les rituels et les ressources humaines dans le secteur funéraire post-pandémique de l'Ontario.

« En tant qu'établissement d'enseignement, il est essentiel pour nous d'améliorer continuellement les programmes d'études que nous offrons afin de mieux refléter les nouvelles réalités, a expliqué Robin Craig, directrice de la Recherche et de l'Innovation au Collège Boréal. Entreprendre une recherche appliquée de ce genre nous aidera à trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins des consommateurs et à améliorer encore davantage le Programme de directrice ou directeur de funérailles du Collège Boréal. »

Les résultats initiaux de l'étude seront présentés à l'occasion du congrès annuel de l'OACFP, qui sera tenu à Ottawa en septembre.

À propos de l'OACFP ( www.OACFP.com)

Fondée en 1913, l'Ontario Association of Cemetery and Funeral Professionals (OACFP) est une association unique de professionnels du secteur funéraire qui procure un réseau de soutien en éducation et des ressources à ses membres. Suivez-nous sur Facebook (https://www.facebook.com/OACFP) et sur Twitter (@theOACFP).

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d'enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l'épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu'il dessert.

À travers ses 37 sites dont 7 campus répartis dans 26 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d'apprentissage, de services aux immigrants, de services d'emploi, de formation sur mesure et de recherche appliquée.

Pour en savoir davantage

Pour en apprendre davantage sur nos programmes et services, consultez le site Web www.collegeboreal.ca, la page Facebook ou le compte Twitter.

