Appel à tous les partis du gouvernement fédéral : Le Canada a besoin d'une stratégie nationale sur la démence entièrement financée

« La stratégie nationale sur la démence est une première étape importante pour améliorer la vie des plus d'un demi-million de Canadiens actuellement atteints d'une maladie cognitive, explique Pauline Tardif, la chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Mais comme pour n'importe quelle stratégie, elle doit être intégralement financée pour faire une différence. L'investissement initial du gouvernement est un bon début, mais bien plus de choses sont nécessaires pour que la stratégie porte ses fruits. »

Quel que soit le parti qui formera le gouvernement cet automne, les maladies cognitives doivent rester une priorité centrale. Chaque année, elles coûtent à l'économie et au système de soins de santé plus de 10,4 milliards de dollars. À mesure du vieillissement de la population, on ne peut tout simplement pas se permettre de les ignorer.

« Dans moins de 15 ans, le nombre de Canadiens atteints d'une maladie cognitive et les coûts associés à leurs soins seront presque multipliés par deux, poursuit Mme Tardif. Les membres des familles, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée sont déjà à la limite de leurs possibilités. Nous devons commencer à mettre en place la stratégie nationale sur la démence dès à présent pour nous assurer que le nombre croissant de Canadiens touchés par cette maladie reçoivent les soins et soient soutenus comme ils le méritent. »

Dans le cadre de sa campagne, la Société propose un outil en ligne d'aide à la rédaction de lettres ainsi que d'autres ressources pour permettre aux Canadiens de se faire entendre et de dire à leurs candidats que les maladies cognitives seront une priorité pour eux au moment de voter en octobre. Les personnes se rendant sur le site Web peuvent également lire des histoires de chercheurs et de personnes ayant une expérience vécue de ces maladies pour comprendre comment la stratégie nationale sur la démence fera une différence.

Pour en apprendre plus et vous impliquer, rendez-vous à alzheimer.ca/Election2019.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national œuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive au Canada. Active dans les communautés partout au pays, la Société propose des informations, des programmes et des services et recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes des maladies cognitives, améliorer les traitements et les soins et trouver un remède.

Faits en bref

Actuellement, plus d'un demi-million de Canadiens sont atteints d'une maladie cognitive.

Dans moins de 15 ans, ce nombre sera presque multiplié par deux pour atteindre un million.

Les femmes de plus de 65 ans représentent 65 % de tous les Canadiens atteints d'une maladie cognitive.

Pour chaque personne atteinte d'une maladie cognitive, au moins un membre de sa famille lui prodigue des soins.

Chaque année, les Canadiens dépensent plus de 10,4 milliards de dollars en coûts directs et indirects pour s'occuper des personnes atteintes d'une maladie cognitive. Dans moins de 15 ans, on s'attend à ce que ce nombre passe à 16,6 milliards de dollars.

En 2011 seulement, les aidants ont presté 19,2 millions d'heures de soins non rémunérés, soit une valeur de 1,2 milliard de dollars.

