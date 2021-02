Des leaders dynamiques dans les secteurs de la vente au détail, du transport et des piles et batteries renforcent le positionnement d'Appel à Recycler à l'approche d'une période de croissance importante

TORONTO, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, Inc, la première et la plus grande organisation de collecte et de recyclage de piles à usage domestique au Canada, est heureuse d'accueillir trois nouveaux membres au sein de son conseil d'administration national. Marcus Boolish, Annalise Czerny et Julie Dickson Olmstead ajoutent à l'expertise industrielle du conseil leurs connaissances en matière de transport, de relations gouvernementales, d'affaires publiques, de gestion de l'énergie et du secteur de la vente au détail.

Avec plus de deux décennies d'expérience avec le fabricant mondial de batteries Energizer, Marcus Boolish rejoint le conseil d'administration d'Appel à Recycler avec une compréhension déjà profonde du secteur et des objectifs d'Appel à Recycler. Actuellement directeur des affaires gouvernementales d'Energizer, Marcus possède également une vaste expérience technique, du développement des piles à la vente, en passant par le recyclage et l'élimination de divers produits chimiques pour les piles. Il a également siégé et présidé de nombreux comités liés aux piles et aux appareils fonctionnant avec des piles.

En tant que chef de PRESTO chez Metrolinx, Annalise Czerny est une leader stratégique dont l'expérience dans l'évaluation des lacunes organisationnelles, le développement de stratégies et la création d'opportunités d'excellence aidera à guider Appel à Recycler pour conduire une croissance durable et étendre sa position de leader dans les années à venir. Annalise apporte également un point de vue précieuse sur le travail d'Appel à Recycler et son impact sur l'environnement grâce à sa formation en ingénierie environnementale.

Poursuivant les liens étroits entre Appel à Recycler et le secteur canadien du commerce de détail, Julie Dickson Olmstead apportera la perspective précieuse qu'elle a acquise au cours de près de trois décennies à fournir de solutions de communication stratégique pour les entreprises et les institutions publiques. Actuellement directrice générale des affaires publiques et de la responsabilité sociale des entreprises chez Save-On-Foods, un important détaillant en alimentation de l'Ouest canadien fortement engagé dans la durabilité et la réduction des déchets, Julie possède une vaste expérience dans le soutien de projets de responsabilité et de durabilité des entreprises et dans l'administration de programmes de gérance en Colombie-Britannique.

"C'est une période passionnante chez Appel à RecyclerMD. L'ajout de ces trois professionnels exceptionnels permettra d'améliorer notre conseil d'administration et de soutenir l'organisation alors que nous continuons à guider l'équipe de gestion dans l'optimisation de l'efficacité, de la valeur et du leadership de l'industrie au nom de toutes nos différentes parties prenantes", a déclaré Norman Clubb, président du conseil d'administration d'Appel à Recycler.

Les membres du conseil d'administration d'Appel à Recycler représentent de multiples secteurs, notamment la vente au détail, la fabrication et la distribution de piles, et le transport. La diversité géographique du conseil d'administration reflète l'orientation nationale d'Appel à Recycler et les liens étroits avec les entreprises, les gouvernements et les communautés locales.

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler Canada a détourné 26 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens et respecte ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion des piles en toute sécurité. Travaillant au nom de ses parties prenantes et avec un réseau d'environ 9000 points de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler poursuit sa quête pour assurer que le recyclage responsable des piles soit accessible à tous.

