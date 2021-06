TORONTO, le 11 juin 2021 /CNW/ - Appel à Recycler Canada, Inc., la première et la plus grande organisation de collecte et de recyclage de piles à usage domestique au Canada, accueille deux nouveaux membres au sein de son conseil d'administration - Martin Tammik et James McPhedran. Martin apporte une vaste expertise de l'industrie du cyclisme, et James a de l'expérience en stratégie, marketing et numérique dans le secteur hautement réglementé des services financiers. « Nous sommes ravis d'ajouter James et Martin au conseil d'administration et nous sommes impatients de mettre à profit leur expertise pour améliorer notre offre de services », Norman Clubb, président du conseil d'administration d'Appel à Recycler Canada.

Martin Tammik est un leader accompli de l'industrie du cyclisme, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'approvisionnement mondial, la planification stratégique, le développement commercial et la consolidation d'équipes. Au cours de son mandat chez Live to Play Sports (société mère de Norco Bicycles et Axiom Cycling Gear), le distributeur en gros le plus important et le plus expérimenté de bicyclettes, de pièces et d'accessoires de qualité supérieure au Canada, il s'est focalisé sur la création de valeur, la résolution de problèmes et l'établissement de relations durables à long terme. La nomination de Martin permet à Appel à Recycler de maintenir ses liens étroits avec le secteur de la vente au détail au Canada, de donner une voix aux membres de l'industrie du cyclisme et d'améliorer la représentation des membres de l'Ouest canadien.

Avec plus de 35 ans d'expérience dans le secteur des services financiers chez American Express et Scotiabank, James McPhedran possède une expertise diversifiée en matière de gouvernance, de conseil et de haute direction. Il a siégé dans un large éventail de conseils d'administration et est actuellement conseiller principal chez McKinsey and Company, spécialisé dans les missions de banque de détail, de perturbation numérique et d'expérience client en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. L'expérience de James dans les parcours clients au sein du secteur hautement réglementé des services financiers se marie bien avec le mandat d'Appel à Recycler visant à optimiser le processus de recyclage.

Les membres du conseil d'administration d'Appel à Recycler représentent de multiples secteurs, notamment la vente au détail, la fabrication et la distribution de piles, et le transport. La diversité géographique du conseil d'administration reflète l'orientation nationale d'Appel à Recycler et les liens étroits avec les entreprises locales, les gouvernements et les communautés.

À propos d'Appel à Recycler Canada, Inc.

Appel à RecyclerMD est le programme de collecte et de recyclage des piles et batteries des consommateurs approuvé par les provinces de la Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Québec et l'Île-du-Prince-Édouard, et fonctionne en tant qu'organisation de responsabilité des producteurs (ORP) enregistrée en Ontario conformément au Règlement sur les piles et batteries de l'Ontario. Appel à Recycler accepte les piles domestiques (pesant jusqu'à 5 kg) pour le recyclage, et les piles e-Mobilité utilisées pour alimenter les vélos électriques, les scooters électriques, les aéroglisseurs électriques et les planches à roulettes électriques.

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler Canada a détourné près de 30 millions de kilogrammes de piles des sites d'enfouissement canadiens et respecte ou dépasse les normes de recyclage les plus rigoureuses en matière de recyclage et de gestion des piles en toute sécurité. Travaillant au nom de ses parties prenantes et avec un réseau d'environ 9000 points de collecte participants à travers le Canada, Appel à Recycler poursuit sa quête pour assurer que le recyclage responsable des piles soit accessible à tous. Pour en savoir plus, visitez le site appelarecycler.ca ou composez le 1.888.224.9764.

Renseignements: Golnar Fatollahi, [email protected], 416-895-9524; Formulaire de contact - Appel a Recycler: https://www.appelarecycler.ca/contactez-nous-form/