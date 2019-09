Appel à projets pour la mobilisation citoyenne de jeunes Autochtones - Une quinzaine d'initiatives prometteuses bénéficieront d'un soutien financier du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'à la suite de l'appel à projets pour la mobilisation citoyenne de jeunes Autochtones, lancé par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), quatorze initiatives ont été sélectionnées. Présentées par des organismes issus du milieu de la jeunesse autochtone, ces initiatives pourront être déployées grâce à un financement qui totalisera près de 600 000 $.

Cet appel à projets avait pour objectif d'encourager l'émergence d'initiatives qui permettront aux jeunes autochtones de s'engager au sein de leurs communautés. Les organismes du milieu de la jeunesse autochtone étaient donc invités à soumettre au SAJ des projets novateurs et structurants pour favoriser la participation citoyenne des jeunes.

Les projets sélectionnés couvrent une grande variété d'enjeux dont les changements climatiques, la prévention du suicide, le leadership chez les jeunes femmes, le sport et les échanges culturels entre les Autochtones et les non-autochtones. Ils s'adressent aux Autochtones de 15 à 29 ans et ont été choisis pour leur capacité à contribuer à l'inclusion et à la mobilisation des jeunes Autochtones dans leur communauté et dans la société québécoise. Les initiatives retenues ont aussi en commun de favoriser le vivre-ensemble, la participation citoyenne et l'établissement de collaborations entre les Autochtones et les réseaux québécois ainsi qu'entre les Autochtones et les milieux locaux et régionaux. Elles auront également pour effet de refléter les réalités sociales et culturelles des Premières Nations et des Inuits.

Citations :

« Je suis épaté par la qualité des candidatures reçues. Cela démontre que les jeunes Autochtones du Québec sont mobilisés pour contribuer au dynamisme de leur communauté. Ces jeunes sont engagés en faveur des enjeux qui touchent leur milieu et s'impliquent pour faire rayonner leur culture. Je salue l'enthousiasme des organismes qui ont pris le temps de soumettre un projet et les remercie pour le rôle central qu'ils jouent auprès des jeunes. J'ai hâte de voir ces initiatives se concrétiser! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Je me réjouis des résultats de cet appel à projets, qui démontrent le potentiel immense des jeunes Autochtones au Québec. Le gouvernement est vivement déterminé à fournir des occasions et des ressources à ces jeunes afin qu'ils puissent prendre une place active au sein de leur communauté, tout en tenant compte de leur réalité et de leurs besoins. Les organismes qui travaillent auprès de ces jeunes sont des alliés précieux dans cette mission, et je les remercie d'avoir répondu en si grand nombre à cette invitation. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

Pour en savoir plus :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/mobilisation-citoyenne-jeunes-autochtones.asp

Annexe - liste des projets retenus pour 2019-2020











Organisme Nom du projet Nation/ communauté Montant alloué Circonscription Alternatives Rencontres citoyennes

sur le climat Mohawks/ Kanesatake Et Jeunes

de toutes

les nations 50 000 $ Westmount-Saint-Louis Wapikoni mobile Forums régionaux

de concertation

pour la jeunesse autochtone Cris, Inuits, Attikameks, Innus, Anichinabés 50 000 $ Mont-Royal-Outremont Youth

for Youth Québec Project Aliana

(Healing in Inuktituk) Inuits 50 000 $ Notre-Dame-de-Grâce Partenariat

pour le développement des communautés Les jeunes Innus dans l'action climatique Innus/ Mingan 37 340 $ Gouin Printemps numérique Atelier de codage

et séance d'échange en partenariat

avec les jeunes Attikameks

au bénéfice

de la nation Attikameks 50 000 $ Westmount-Saint-Louis Centre

de santé

de Lac-Simon, services

de première ligne Projet Allié.es Algonquins/ Lac-Simon 50 000 $ Abitibi-Est Cree Nation

of Wemindji Youth Department Water Wonders: Empowering connections between youth, culture, water, tradition

and technology Cris/Wemindji 23 000 $ Ungava Pour 3 Points Programme

de formation :

le parcours Éductraineur

auprès de la nation attikamek Attikameks/ Manawan

et Wemotaci 50 000 $ Westmount-Saint-Louis Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam Comité des droits des enfants de Uashat mak Mani-utenam Innus/Uashat et Maliotenam 50 000 $ Duplessis Southern Québec Inuit Association Ikajuktigiirniq: Inuit Youth Mobilization Project Inuits/Montréal 34 170 $ Verdun Femmes autochtones du Québec Co-développement

avec le Conseil jeunesse de Femmes autochtones

du Québec,

d'un programme

de leadership

pour les jeunes femmes autochtones Innus 26 267 $ Châteauguay Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec Mitoneritamowin Jeunes

de tous

les centres d'amitié autochtones du Québec 50 000 $ Chauveau Cree Women of Eeyou Istchee Association Youth Involvement

in Cree Political Decision Making Cris/plusieurs communautés 50 000 $ Ungava Cirque

Hors Piste Jeunes créateurs

en cirque social Attikameks

et Inuits 40 220 $ Sainte-Marie-Saint-Jacques

