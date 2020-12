Appel à projets : Initiative appuyer les communautés noires du Canada (IACNC)

L'organisation des services communautaires Tropicana propose des séances d'information aux OBNL en vue de favoriser le financement de projets de renforcement des capacités.

SCARBOROUGH, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Tropicana Community Services (Tropicana) encourage les OBNL dirigés par des Noirs de toutes les régions du Canada (à l'exception du Québec), à déposer une demande de subvention dans le cadre de l'Initiative appuyer les communautés noires du Canada (IACNC), afin de mettre en place des projets qui renforceront leurs capacités organisationnelles.



Le 23 novembre dernier, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel à projets pour l'Initiative de soutien aux communautés noires canadiennes visant le renforcement des capacités organisationnelles. L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) est une action du gouvernement fédéral mise en œuvre par l'intermédiaire d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) qui a pour but d'aider les organismes locaux sans but lucratif œuvrant auprès des communautés noires du Canada à renforcer leurs capacités. Tropicana a été choisi comme intermédiaire pour l'administration des subventions de I'IACNC pour le renforcement des capacités, au nom du gouvernement fédéral.



À ce titre, Tropicana organisera des séances d'information virtuelles pour les organismes intéressés par le programme et qui souhaitent s'informer sur l'IACNC, le processus pour déposer une demande, les projets et dépenses admissibles, le montant des subventions, ainsi que les prérequis et les échéances pour soumettre une demande.



Les autres intermédiaires pour l'IACNC comprennent Black Business Initiative (BBI) en Nouvelle-Écosse et Groupe 3737 pour le Québec.

Des séances d'information sont prévues aux dates suivantes :

Mardi 1 décembre (en anglais) -- 15 h 30 HNE | 12 h 30 HNP | 16 h 30 HNA

Jeudi 3 décembre (en anglais) -- 17 h HNE | 14 h HNP | 18 h HNA

Vendredi 4 décembre (en anglais) -- 15 h 30 HNE | 12 h 30 HNP | 16 h 30 HNA

Samedi 5 décembre (en anglais) -- midi HNE | 9 h HNP | 13 h HNA

Mercredi 9 décembre (en français) -- 11 h HNE | 8 h HNP | midi HNA

Les organismes peuvent s'inscrire aux séances d'information ici.



Pour en savoir plus sur l'IACNC.

À PROPOS DE TROPICANA COMMUNITY SERVICES

Tropicana Community Services (Tropicana) a été fondé en 1980 en tant qu'organisme communautaire sans but lucratif, dont la mission est d'aider les jeunes défavorisés et leurs familles, en particulier les personnes originaires des Caraïbes. Avec le temps, Tropicana est devenu une agence de prestation de services polyvalente qui offre des programmes visant à traiter les problèmes qui touchent tous les jeunes, les nouveaux arrivants, les membres des communautés noires et des Caraïbes ainsi que toute autre personne dans le besoin. Pour en savoir plus, consultez le site de l'organisme : www.tropicanacommunity.org



Renseignements: Autherene Adamson, Relations avec la communauté et développement des ressources, ropicana Community Services, [email protected], 416 439-9009, poste 1230

