HALIFAX, NS, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Les chefs d'entreprises doivent reconnaître les obstacles qui touchent les professionnels noirs en gestion et ils ont besoin d'outils et des ressources appropriés pour éliminer ces obstacles. Diversity Employment Network (DEN), une initiative de Black Business Initiative (BBI), recherche un consultant en diversité et inclusion et un responsable technique Livestream pour animer une série d'ateliers et de tables rondes à cette fin.

Consultant en diversité et inclusion (D&I)

Le consultant D&I fera ses preuves dans un projet visant à augmenter la représentation des membres de la communauté noire dans des postes de direction de niveau intermédiaire à supérieur.

Ce projet visera à:

Créer un dialogue avec les décideurs qui influencent la culture et l'embauche.

Aider les gestionnaires à comprendre et à identifier les obstacles aux opportunités pour les Canadiens noir au sein de leur organisation.

Doter les organisations d'outils nécessaires pour les aider à créer des lieux de travail accueillants pour cette communauté.

L'objectif est d'accroître la participation des gestionnaires de l'organisation, de donner accès aux postes de direction à tous les groupes sous-représentés et de faire en sorte que chaque niveau de l'organisation reflète la diversité du Canada.

Responsable Technique Livestream

Le responsable technique Livestream sélectionné aura accès à des outils qui permettront des discussions entre les participants ou avec les intervenants via des appels vidéos, des salles de discussion et en présentiel. La plateforme de diffusion doit être facile à utiliser et offrir un bon mélange de technologies et de services qui impressionnera les participants. Les produits livrables globaux pour les événements virtuels, les séances d'information, les tables rondes, les ateliers, etc. comprennent:

Concept, planification et production d'événements et gestion et coordination globale d'événements.

Analyser les besoins de réunions du DEN, identifier et recommander les plateformes d'événements virtuels les mieux adaptées (un budget supplémentaire est disponible pour l'achat d'une plateforme événementielle).

Développer et mettre à jour un plan de projet détaillé pour DEN avec des dates de livraison estimées et un budget convenu.

Être disponible sur place pendant toute la durée des événements.

Rédiger, gérer et distribuer un calendrier de production complet pour tous les événements, y compris l'installation, les répétitions à toutes les parties, incluant le client, les fournisseurs et le lieu de l'événement.

Configuration et gestion du Livestream du conférencier principal pour les participants en ligne.

Concevoir et gérer des événements virtuels attrayants pour maintenir l'intérêt des participants et garantir des apprentissages interactifs.

Gérer la logistique technique de la plateforme virtuelle et la production d'événements pour les sessions.

Planifier et organiser des répétitions virtuelles avec les participants.

Être le contact technique des participants pour le dépannage des événements.

Travailler en collaboration avec l'équipe Marketing & Communications du DEN sur les détails de l'événement à des fins promotionnelles.

Maintenir une communication et une consultation ouverte avec les représentants du DEN et fournir au personnel des mises à jour régulières sur la production des événements.

Représenter DEN de manière professionnelle et répondre à toutes les demandes de renseignements.

Maintenir une feuille de calcul budgétaire des coûts des fournisseurs liés à la conférence.

Obtenir la meilleure tarification pour toutes les dépenses liées aux événements.

Superviser et gérer la soumission de toutes les factures à fin que les paiements soient effectués à temps.

Élaborer un calendrier de déploiement pour l'exécution du jour précédant l'événement.

Soumettre des rapports d'évaluation post-événement.

Les candidats qualifiés doivent soumettre une proposition écrite sur la manière dont ils envisagent la réalisation de ce projet, le coût et le calendrier à [email protected] au plus tard le 5 octobre 2021 à 17h00 HAA.

Renseignements: Sandra Gabriel, 1-800-790-4959, [email protected]