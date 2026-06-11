Appel à la réduction de la consommation d'eau potable : Lachine ajouté à la liste des secteurs concernés

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce que l'arrondissement de Lachine fait désormais partie des secteurs concernés par l'appel à la réduction de la consommation d'eau potable.

Cette décision a été prise à la suite de l'impossibilité d'isoler le réseau d'eau potable de Lachine de celui des usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets.

Rappelons que, le 29 mai, la Ville de Montréal a demandé à la population de plusieurs arrondissements et villes liées de participer à un effort collectif pour réduire la consommation d'eau potable en raison de la fermeture simultanée de trois conduites principales de distribution.

Les arrondissements désormais touchés sont :

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Lachine

LaSalle

Le Plateau-Mont-Royal

Le Sud-Ouest

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Rosemont-La Petite-Patrie

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Verdun

Ville-Marie

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

De même que les villes liées suivantes :

Côte-Saint-Luc

Hampstead

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont-Royal

Westmount

Rappelons qu'afin de réduire leur consommation d'eau potable, la Ville, les arrondissements et les villes liées ont notamment :

Suspendu la purge en continu des conduites;

Suspendu le rinçage préventif des conduites;

Suspendu ou limité certaines activités, comme les fontaines décoratives et les arrosages non essentiels;

Procédé à la réparation, dans les plus brefs délais, des fuites qui pourraient survenir sur le réseau, afin de limiter les pertes en eau.

La Ville invite par ailleurs les citoyennes et citoyens à :

Se conformer au Règlement sur l'usage de l'eau potable , qui précise les utilisations permises ou non de l'eau potable;

, qui précise les utilisations permises ou non de l'eau potable; Réduire l'arrosage;

Éviter l'usage de l'eau pour le nettoyage extérieur;

Poser tout autre geste quotidien d'économie de l'eau, puisqu'à l'échelle de l'ensemble de la population, chaque geste a un impact majeur.

Les mesures d'économie d'eau préconisées par le gouvernement du Québec peuvent être consultées en cliquant ici.

En fonction de l'évolution de la situation, d'autres mesures de réduction pourraient être mises en application, tel un avis d'interdiction d'arrosage.

SOURCE Ville de Montréal

Source et renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]