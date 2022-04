Appel à la mobilisation au don de sang - Héma-Québec observe un taux d'annulation de rendez-vous anormalement élevé

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le nombre de personnes qui annulent ou ne se présentent pas à leur rendez-vous pour un don de sang a doublé ces derniers jours au Québec. Il en résulte, uniquement pour la semaine du 28 mars, un déficit de 800 dons sur des objectifs de près 5 500 dons. La tendance se poursuit depuis le début de la semaine.

S'il est normal d'observer des rendez-vous annulés ou manqués, c'est la première fois que ce phénomène se produit dans une telle proportion depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il correspond à la déclaration de la 6e vague pandémique le 30 mars dernier1. Les besoins restent cependant les mêmes : toutes les 80 secondes, une personne a besoin d'un don sang au Québec et il faut 1000 dons par jour pour répondre aux besoins des centres hospitaliers.

Mobilisation nécessaire pour une réserve de sang adéquate

La tendance actuelle observée ne peut se maintenir sans éventuellement avoir un impact sur les réserves de sang. Héma-Québec lance ainsi un appel pour atteindre le nombre de dons nécessaires.

La prise d'un rendez-vous est l'option privilégiée afin d'assurer une bonne planification pour l'accueil des donneurs, tout particulièrement en contexte pandémique. Héma-Québec invite toute personne à planifier un don dès maintenant, par un rendez-vous sur le site Web à hema-quebec.qc.ca, ou au 1 800 343-7264 (SANG).

Les personnes qui passent devant un site de collecte ou un centre de don sont invitées à vérifier la possibilité de faire un don sur place. Héma-Québec demande également à toute personne ayant pris rendez-vous et n'étant pas en mesure de se présenter de ne pas oublier de l'annuler.

De nombreuses mesures sont en place, depuis le début de la pandémie, afin de faire du don de sang une expérience sécuritaire, en protégeant les donneurs, les bénévoles et les employés qui rendent ce don de vie possible. Soulignons que l'approvisionnement des centres hospitaliers demeure toujours normal en produits sanguins. Héma-Québec est ainsi en mesure de répondre à l'ensemble des besoins.

