OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, une coalition d'organisations patrimoniales nationales et provinciales a publié un communiqué conjoint appelant le gouvernement du Canada à prendre immédiatement des mesures pour établir un Cadre national dirigé par des Autochtones pour les Droits sur le patrimoine culturel autochtone. Ce cadre est essentiel pour faciliter la restitution des Ancêtres et des biens culturels autochtones via le rapatriement, tout en respectant les droits sur le patrimoine culturel des peuples autochtones de l'ensemble du Canada.

Au moment où le Canada célèbre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, cette coalition réfléchit aux engagements pris en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2021) et des Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. En dépit de ces engagements, des mesures essentielles, y compris l'élaboration conjointe d'une approche nationale du rapatriement, restent au point mort. Avec 6,7 millions de biens culturels autochtones sous la responsabilité d'établissements canadiens du patrimoine culturel, la coalition presse le gouvernement d'allouer 20 millions de dollars sur cinq ans pour des consultations dirigées par des Autochtones sur ce cadre, ainsi qu'une somme additionnelle de 3 millions de dollars pour des recherches initiales sur la portée et les coûts du rapatriement.

Le communiqué souligne qu'honorer ces obligations n'est pas simplement un acte de réconciliation, c'est une responsabilité légale et morale. Le cadre proposé, qui prend sa source dans l'autodétermination des Autochtones, la transparence et la protection exhaustive du patrimoine culturel, vise à autonomiser les communautés autochtones et à affirmer leurs droits sur leur patrimoine culturel.

La coalition exhorte le gouvernement du Canada à passer de la reconnaissance à l'action, en établissant un échéancier précis et en s'engageant à financer sur le long terme l'élaboration et la mise en œuvre complètes du cadre. Lire ici le communiqué conjoint : https://museums.ca/site/aboutthecma/newsandannouncements/september302024?language=fr_FR

