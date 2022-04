Le nouvel Aperol Spritz Prêt-à-servir est un cocktail pré-mélangé exceptionnel conçu en Italie à partir d'ingrédients de qualité supérieure, créé pour reproduire le goût doux et amer incontournable, la fraîcheur pétillante et la couleur vive de l'Aperol Spritz de grande renommée. Reprenant la recette originale et inchangée d'Aperol à base d'huile d'agrumes et d'une infusion d'herbes et de racines précieuses, ainsi que de vin mousseux et de soda, chaque bouteille renferme l'incomparable apéritif italien de couleur orangée dans un format individuel.

« L'Aperol Spritz, l'un des cocktails les plus connus au monde, est une source de joie et d'échanges parmi ceux qui le dégustent, et ces moments précieux peuvent maintenant se vivre en toute simplicité », a déclaré David Allard, vice-président du marketing de Campari Canada. « Nous sommes heureux d'offrir notre recette emblématique d'Aperol Spritz dans un format prêt-à-servir pour le grand bonheur de tous ».

Idéal pour les soirées entre amis, les réceptions à la maison ou les barbecues improvisés, le nouvel Aperol Spritz Prêt-à-servir est la façon idéale de célébrer le Spritz, une savoureuse gorgée à la fois.

Pour apprécier le nouveau Prêt-à-servir, il suffit de le servir dans un verre à vin rempli de glaçons et d'ajouter une tranche d'orange fraîche. Pour l'expérience ultime de l'Aperol Spritz, dégustez votre apéritif avec des « cicchetti », des amuse-bouches typiquement vénitiens.

Lancé en 1919 à la Foire internationale de Padoue, Aperol a été créé par les frères Barbieri, Luigi et Silvio, qui l'ont baptisé « Aperol ». Aperol Spritz est traditionnellement consommé dans les bars vénitiens appelés « bàcari », qui incarnent le « mode de vie vénitien » caractérisé par des moments passés ensemble à savourer des bouchées telles que les traditionnels « cicchetti » lors d'un apéritif.

Le nouvel Aperol Spritz Prêt-à-servir contient 9 % alc./vol. et est maintenant disponible au Québec en paquet de trois bouteilles 200 ml [https://www.saq.com/fr/14960230] au prix de 15,90 $, et sera disponible en Ontario en mai au prix de 16,95 $. Pour plus d'informations, visitez https://www.aperol.com/ca/fr/ et @aperolcanada.

À propos de Campari Canada

Campari Canada est une filiale en propriété exclusive de Davide Campari-Milano (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM). Parmi les marques principales de Campari Canada figure le whisky canadien Forty Creek®, réputé pour sa gamme primée de whiskies à la fois sophistiqués et accessibles. Campari Canada gère le portefeuille du groupe Campari au Canada avec des marques de renommée mondiale telles que Forty Creek® Canadian Whisky, Appleton® Estate Rum, Grand Marnier®, Campari®, Aperol®, Wild Turkey® Kentucky Straight Bourbon, Espolón® Tequila, SKYY® Vodka et Wray & Nephew® Rhum. Le siège social de Campari Canada est situé au cœur du Liberty Village à Toronto, un quartier en plein essor. Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en. Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en.

Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

1 https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/9865/The_World_s_Best-Selling_Classic_Cocktails_2022.html?current_page=6

SOURCE Campari Group Canada

Renseignements: Pour les demandes médias, contactez : Camille Lavoie, H+K Stratégies, [email protected]