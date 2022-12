TORONTO, le 7 décembre 2022 /CNW/ -- La diversité, l'équité et l'inclusion, qui figurent désormais au sommet des priorités des entreprises et des employés, exigent des employeurs qu'ils repensent et redéfinissent leurs régimes d'avantages sociaux collectifs, selon un nouveau livre blanc d'Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de services. Le livre blanc, intitulé Diversité, équité et inclusion : une nouvelle approche pour les avantages sociaux des employés , soutient que l'harmonisation des programmes d'avantages sociaux et des objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion ne constitue pas seulement un défi : il s'agit également d'une importante occasion pour les organisations d'attirer et de fidéliser des employés performants dans un marché du travail concurrentiel et de plus en plus diversifié.

« La concurrence pour attirer les candidats est plus forte que jamais, et les employeurs doivent puiser dans des banques d'employés, différents de ceux qui ont traditionnellement dominé la main-d'œuvre, » a déclaré Joey Raheb, directeur principal du courtage et chef national, Croissance et engagement des clients pour Aon au Canada. « L'application des principes relatifs à la diversité, à l'équité et à l'inclusion aux régimes d'avantages sociaux offerts aux employés peut non seulement contribuer à attirer, à fidéliser et à mobiliser des travailleurs provenant de divers groupes, mais également tenir lieu d'investissement dans l'atout le plus important d'une organisation : ses employés. »

Selon les données d'Aon, les employeurs reconnaissent de plus en plus l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion alors qu'ils cherchent à attirer et à fidéliser les employés en provenance de différents types de communautés, qu'il s'agisse de femmes, de minorités visibles, de personnes ayant un handicap, de personnes neurodivergentes, de groupes historiquement marginalisés ou autres. De nombreuses organisations intègrent également ces principes à leurs objectifs en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Par conséquent, la reconnaissance et la prise en compte de la diversité sont devenues une priorité pour la plupart des employeurs, qui s'entendent pour dire que les programmes d'avantages sociaux doivent refléter leurs engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Toutefois, la recherche indique également que plusieurs leaders des RH ne savent pas comment entamer le processus visant à garantir que les stratégies relatives aux avantages sociaux contribuent aux objectifs de leur organisation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Le livre blanc d'Aon indique que, pour les leaders des RH, la première étape clé consiste à comprendre les objectifs de leur organisation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et à évaluer les régimes d'avantages sociaux dans le cadre d'une stratégie de rémunération globale qui intègre les déterminants sociaux et culturels de la santé, comme le genre, la race, le revenu, l'accès aux services et d'autres facteurs. Un régime adapté en fonction de la diversité permettrait ensuite d'accueillir des employés issus de milieux différents et ayant des besoins sociaux et sanitaires différents. Il présenterait des options qui tiennent compte de la diversité des préférences et offrirait aux employés la possibilité de personnaliser leur expérience en matière d'avantages sociaux. Enfin, le régime serait communiqué et administré de manière à valoriser les divers groupes qu'il soutient et leurs préférences en matière de mode de vie.

« Chaque organisation doit reconnaître que son milieu de travail actuel ou futur sera unique en ce qui a trait à sa composition socio-culturelle, à sa structure de rémunération et aux objectifs relatifs à la santé et au bien-être, ce qui signifie que tout régime d'avantages sociaux conçu pour tenir compte de la diversité sera également unique, » affirme Raheb. « L'intégration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion aux avantages sociaux est un processus de changement progressif, qui nécessite une attention et une analyse continues pour prendre de meilleures décisions, mieux informées. Mais compte tenu des enjeux, les employeurs doivent accepter de relever le défi pour constituer une main-d'œuvre plus résiliente. »

