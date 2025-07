NEW YORK, 28 juin 2025 /CNW/ - AOFAR a annoncé aujourd'hui le lancement de son télémètre de golf GX6, le choix par excellence des golfeurs à la recherche du meilleur télémètre de golf rechargeable. Le GX6 est doté d'une distance ajustée en pente, d'un verrouillage de drapeau ultrarapide de 0,02 seconde, d'un puissant support magnétique pour voiturette de golf et d'une alimentation rechargeable USB-C moderne, offrant des caractéristiques haut de gamme aux joueurs soucieux de leur budget.

Le télémètre de golf GX6 d’AOFAR.

Pesant seulement 162 g, le GX6 est l'un des télémètres de golf les plus légers de sa catégorie, garantissant une expérience confortable et intuitive sur le terrain. Ses éléments d'optique de pointe offrent des éléments visuels nets à grossissement 7x avec un mode « pente » qui peut être activé ou désactivé lors des tournois. Le support magnétique intégré de qualité N52 permet aux golfeurs de fixer l'appareil en toute sécurité sur les voiturettes ou les bâtons pour un accès rapide et pratique. La batterie rechargeable USB-C du GX6 fournit jusqu'à 12 000 mesures de distance à partir d'une seule charge, offrant une commodité et une rentabilité supérieures à celles des appareils à batterie traditionnels. On parle d'un verrouillage de drapeau de 0,02 seconde avec rétroaction par vibration qui assure un métrage rapide et précis, un incontournable pour les rondes ou le rythme est plus rapide.

« Le GX6 offre une valeur exceptionnelle aux golfeurs qui cherchent à améliorer leur équipement en 2025 », a déclaré M. Ding, chef de la direction d'AOFAR. « Il allie rapidité, conception légère, commodité rechargeable et précision pour vos tournois, le tout pour moins de 70 $. Il est idéal pour les golfeurs décontractés, les débutants ou toute personne qui fait la transition à partir d'anciens modèles alimentés par batterie. »

Le télémètre de golf rechargeable GX6 d'AOFAR est maintenant en vente à 69 $ sur Amazon US et aofar.com.

À propos d'AOFAR

AOFAR est une marque mondiale spécialisée dans les télémètres laser et l'optique de précision. Des golfeurs aux chasseurs en passant par les amateurs de plein air, AOFAR offre des performances de qualité supérieure à un prix accessible. Pour en savoir plus, visitez aofar.com.

