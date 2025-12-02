Anzupgo MD (crème de delgocitinib) est le premier traitement topique anti-JAK (Janus kinase) spécifiquement indiqué pour les patients adultes atteints d'eczéma chronique des mains (ECM) modéré à sévère pour qui les corticostéroïdes topiques sont inadéquats ou déconseillés. i

L'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation favorable au remboursement d'Anzupgo MD (crème de delgocitinib) pour le traitement de l'eczéma chronique des mains (ECM) modéré à sévère chez les patients adultes pour qui les corticostéroïdes topiques sont inadéquats ou déconseillés.

Dans les essais cliniques DELTA FORCE, le traitement par AnzupgoMD (crème de delgocitinib) a démontré une efficacité supérieure et un profil d'innocuité plus favorable que l'alitrétinoïne orale sur une période de 24 semaines. Ces résultats confirment les bienfaits de la crème de delgocitinib chez les patients atteints d'eczéma chronique des mains sévère.ii

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - LEO Pharma Inc., chef de file mondial en dermatologie, a le plaisir d'annoncer la disponibilité d'AnzupgoMD (crème de delgocitinib) à travers le Canada pour les adultes atteints d'eczéma chronique des mains (ECM) modéré à sévère. Cette option thérapeutique marque une avancée significative dans la réponse aux besoins non satisfaits des patients canadiens qui souffrent des symptômes pénibles de l'ECM, pour lesquels les corticostéroïdes topiques sont inadéquats ou déconseillés.iii Le traitement par AnzupgoMD a été approuvé par Santé Canada en août 2025. Le 16 octobre 2025, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation en faveur du remboursement d'AnzupgoMD.

« Chez LEO Pharma, nous nous engageons à faire progresser les soins dermatologiques et à améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies chroniques de la peau, déclare Jill Archibald, présidente et directrice générale de LEO Pharma Inc. La disponibilité d'Anzupgo au Canada et la recommandation positive en faveur de son remboursement constituent des étapes importantes pour offrir aux patients de nouvelles options thérapeutiques qui apportent un réel soulagement, tant en termes de gestion des symptômes que pour l'accès aux soins, et nous sommes fiers de participer à cette réussite. »

L'eczéma chronique des mains est une affection caractérisée par des rougeurs, une desquamation, des démangeaisons et des douleurs persistantes. Il est défini comme un eczéma des mains qui dure plus de trois mois ou qui récidive au moins deux fois par aniv,v. L'eczéma chronique des mains touche environ 6 % de la population canadienne.vi

L'eczéma chronique des mains peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, environ 70 % des personnes atteintes de formes sévères subissant des perturbations dans leurs activités quotidiennes, en particulier au travail, où l'utilisation des mains et les irritants sont présents. Sans traitement efficace, l'eczéma chronique des mains peut entraîner une détresse émotionnelle, de l'absentéisme au travail et une diminution de la capacité à accomplir les tâches quotidiennes.

« Mon eczéma chronique des mains m'affecte vraiment, tant mentalement que physiquement, confie Nuzhatullah Obaidi, une patiente atteinte d'eczéma sévère des mains. C'est au travail que je le remarque le plus, où la douleur que je ressens peut perturber ma routine et toute ma journée. Je suis ravie de savoir qu'il existe de nouvelles options pour les personnes atteintes d'ECM. Chaque option à notre disposition représente une possibilité de soulagement. »

Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma, ajoute : « L'eczéma chronique des mains peut être invalidant et douloureux, et peut avoir une incidence négative sur la vie quotidienne. L'accès à des traitements approuvés est essentiel pour la communauté de patients et leur donne de l'espoir. »

À propos d'AnzupgoMD (crème de delgocitinib)

AnzupgoMD (crème de delgocitinib) est actuellement approuvée au Canada, aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Émirats arabes unis sous le nom de marque AnzupgoMD pour le traitement de l'eczéma chronique des mains (ECM) modéré à sévère chez les adultes dont le traitement par corticostéroïdes topiques est inadéquat ou non recommandé.

La crème AnzupgoMD est un inhibiteur topique de la Janus kinase (JAK) destinée au traitement de l'ECM modéré à sévère. Elle inhibe l'activation de la voie de signalisation JAK-STAT, qui joue un rôle clé dans la pathogenèse de l'ECM.vii La physiopathologie de l'ECM se caractérise par un dysfonctionnement de la barrière cutanée, une inflammation de la peau et des altérations du microbiome cutané.viii

En 2014, LEO Pharma A/S et Japan Tobacco Inc. (JT) ont conclu un accord de licence dans lequel LEO Pharma a obtenu les droits exclusifs de développement et de commercialisation de la crème AnzupgoMD à usage topique pour les indications dermatologiques à l'échelle mondiale, à l'exception du Japon, où JT conserve ses droits.

À propos de l'essai DELTA FORCE

DELTA FORCE était un essai de phase III randomisé, en double aveugle, contrôlé par substance active, en groupes parallèles, d'une durée de 24 semaines, visant à comparer l'efficacité et la sécurité d'emploi de la crème de delgocitinib deux fois par jour à celles des capsules d'alitrétinoïne une fois par jour chez des participants adultes atteints d'eczéma chronique des mains sévère. ix

Le critère d'évaluation principal de l'essai était la variation du score HECSI (Hand Eczema Severity Index) entre le début de l'étude (référence) et la semaine 12. Les participants assignés au groupe recevant la crème de delgocitinib ont appliqué le médicament sur la peau deux fois par jour pendant 16 semaines. Les participants assignés au groupe recevant les gélules d'alitrétinoïne ont pris le médicament par voie orale une fois par jour pendant 12 semaines. Les participants dont les médecins estimaient bénéficier du traitement ont été autorisés à le poursuivre pendant 12 semaines.x

Les 14 centres nord-américains de l'essai clinique DELTA FORCE étaient tous situés au Canada. xi

À propos de LEO Pharma

LEO Pharma est l'un des leaders mondiaux de la dermatologie médicale. Nous proposons des solutions innovantes pour la santé de la peau, forts d'un siècle d'expérience et des médicaments révolutionnaires dans le domaine des soins de santé. Nous nous engageons à améliorer fondamentalement la vie des personnes, et notre vaste portefeuille de traitements est utilisé par près de 100 millions de patients dans plus de 70 pays chaque année. LEO Pharma, dont le siège social est situé au Danemark, possède une équipe de 4 000 personnes réparties à travers le monde. LEO Pharma est détenue par la Fondation LEO, actionnaire majoritaire, et, depuis 2021, par Nordic Capital. Pour en savoir plus, visitez le site www.leo-pharma.com .

AnzupgoMD est une marque déposée de LEO Pharma A/S utilisée sous licence par LEO Pharma Inc. Canada

Références

Coordonnées : Jes Broe Frederiksen, LEO Pharma Inc, gestionnaire des communications mondiales, Affaires générales, Téléphone : +45 53 60 59 48, Courriel : [email protected]