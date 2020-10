WINTER GARDEN, Floride et OAK BLUFF, Manitoba, 15 octobre 2020 /CNW/ - Anuvia Plant Nutrients a établi un partenariat stratégique avec ATP Nutrition visant la promotion, la vente et l'offre de services associées aux produits SymTRX d'Anuvia au Canada. SymTRX est une gamme d'engrais granulés d'origine biologique (16-1-0-20S et 14-24-0-10S) conçue pour accroître la disponibilité des nutriments pour la plante tout en contribuant à l'amélioration de la santé des sols.

« Pour nous, cette association allait de soi, a déclaré Hugh MacGillivray, chef des services commerciaux chez Anuvia. ATP est un partenaire fiable qui a une bonne compréhension de la nutrition des plantes et de l'agriculture au Canada. Ce partenariat nous permettra de joindre les agriculteurs et les détaillants du secteur agricole du Canada qui sont à la recherche de stratégies de gestion des nutriments efficaces et viables sur le plan économique faisant appel à des solutions durables favorisant la nutrition des plantes. SymTRX répond très bien aux besoins de ce marché. »

SymTRX comporte des avantages considérables pour l'agriculture, autant du point de vue de l'économie que de l'environnement. Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de SymTRX pour les producteurs :

Amélioration de l'efficacité nutritionnelle : Au cours des quatre dernières années, des recherches universitaires, des essais à la ferme et une utilisation commerciale ont démontré que la technologie Organic MaTRX MC utilisée dans la fabrication des engrais SymTRX réduit la volatilité et le lessivage, ce qui contribue à une augmentation moyenne de la production de plus de 5 % par rapport aux engrais traditionnels.

: Au cours des quatre dernières années, des recherches universitaires, des essais à la ferme et une utilisation commerciale ont démontré que la technologie Organic MaTRX utilisée dans la fabrication des engrais SymTRX réduit la volatilité et le lessivage, ce qui contribue à une augmentation moyenne de la production de plus de 5 % par rapport aux engrais traditionnels. Amélioration de la santé des sols : SymTRX contient jusqu'à 16 % de matières organiques, et les recherches confirment une augmentation de l'activité microbienne des sols, ce qui améliore la masse racinaire et favorise la santé des sols.

: SymTRX contient jusqu'à 16 % de matières organiques, et les recherches confirment une augmentation de l'activité microbienne des sols, ce qui améliore la masse racinaire et favorise la santé des sols. Engrais novateurs et durables : Contrairement à d'autres engrais, les engrais SymTRX font appel à une technologie d'origine biologique pour produire de la matière organique recyclée, ainsi que des nutriments 100 % des plantes, disponibles pour une production plus durable. Des recherches mettent en lumière un avantage pour l'environnement, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 32 %.

: Contrairement à d'autres engrais, les engrais SymTRX font appel à une technologie d'origine biologique pour produire de la matière organique recyclée, ainsi que des nutriments 100 % des plantes, disponibles pour une production plus durable. Des recherches mettent en lumière un avantage pour l'environnement, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 32 %. Mélange et application en douceur : En tant que produit granulaire homogène de grande qualité, l'engrais SymTRX permet une distribution uniforme des nutriments, peut être mélangé facilement à d'autres engrais et convient à l'équipement d'application existant.

« La technologie SymTRX crée une valeur pour les producteurs et les détaillants de partout au Canada. Les producteurs prennent des décisions sur les intrants agricoles afin de favoriser les cultures, et ils ont pris un engagement envers la santé des sols afin de préserver l'héritage de leurs terres pour les générations futures. La gamme d'engrais SymTRX, qui offre un rendement supérieur, une efficacité accrue et des avantages pour la santé des sols, permettra aux détaillants du secteur agricole de se démarquer de la concurrence, a déclaré Jarrett Chambers, président d'ATP Nutrition. Nos deux entreprises sont déterminées à fournir aux cultivateurs des produits fondés sur la science de grande qualité qui stimulent les récoltes de façon durable. Nous nous réjouissons de la valeur ajoutée que ce partenariat apportera à nos clients. »

SymTRX aborde une question essentielle de notre époque : comment répondre aux demandes alimentaires futures de façon durable. Les engrais SymTRX comportent des avantages à la fois pour les utilisateurs finaux et la planète. SymTRX s'inscrit dans les pratiques et technologies courantes des utilisateurs, ce qui fait de son utilisation un élément clé en main pour atteindre les objectifs en matière de production durable.

À propos d'Anuvia Plant Nutrients

Anuvia Plant Nutrients est un fabricant d'engrais durables à rendement élevé d'origine biologique destinés aux secteurs de l'agriculture et de l'entretien du gazon et de la pelouse. L'entreprise, dont le siège social est situé à Winter Garden, en Floride, a mis au point et utilise une technologie unique qui non seulement maximise la disponibilité et l'efficacité des nutriments au profit des plantes, mais qui améliore aussi la santé des sols, préserve les ressources naturelles et réduit les émissions de gaz à effet de serre. Anuvia s'engage à offrir des solutions faciles à adopter, rentables et durables qui comportent des avantages pour les clients, leurs collectivités et l'agriculture mondiale. Cet engagement a récemment valu une mention honorable à Anuvia dans la catégorie de l'alimentation lors de l'édition 2019 des prix World Changing Ideas décernés par Fast Company. Pour en savoir plus sur Anuvia Plant Nutrients : les produits GreenTRXMC pour la pelouse et le gazon et les produits SymTRX pour l'agriculture, consultez le www.anuviaplantnutrients.com.

À propos d'ATP Nutrition ATP Nutrition est une entreprise spécialisée dans les intrants agricoles fondés sur des principes scientifiques qui a pris un engagement envers la mise au point et la commercialisation de produits biologiques, de nutriments végétaux et d'outils d'analyse de haut niveau pour les cultures de grandes superficies. L'effet synergique des produits biologiques et de la nutrition des plantes produira la prochaine vague d'intrants agricoles destinés à stimuler davantage le potentiel génétique des récoltes. Notre plateforme révolutionnaire R3 Agronomic sert de pont entre la science et la santé des plantes, et combine ces éléments dans un outil simple et convivial qui crée une valeur pour votre entreprise. En partenariat avec les principaux distributeurs et détaillants, nous offrons un accès facile à nos produits, ainsi qu'à notre équipe de soutien technique qui est à votre disposition pour vous fournir une grande variété de conseils agronomiques. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à https://www.atpnutrition.ca/, et suivez ATP Nutrition sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313510/Anuvia_Plant_Nutrients_Logo.jpg

SOURCE Anuvia Plant Nutrients

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sybil Jones, Sybil Jones + Company / Anuvia Plant Nutrients, (609) 903-0376, [email protected]; Carolin Chambers, directrice du marketing, ATP Nutrition, (204) 287-2023, [email protected]