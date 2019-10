AntWorks reconnu en tant qu'innovateur par l'Intelligent Automation Tools RadarView d'Avasant

Le rapport RadarView™ mesure le degré d'innovation et d'orientation client des fournisseurs de services. Malgré sa courte présence sur le marché et sa position par rapport à d'autres poids lourds de l'industrie, AntWorks est reconnu comme un innovateur en raison de son approche centrée sur les données de l'automatisation de bout en bout fortement orientée vers la capture cognitive, outre ses solutions de robots pour des processus spécifiques au domaine ou à l'industrie.

Swapnil Bhatnagar, directeur de la recherche chez Avasant, a déclaré : « La reconnaissance et l'extraction exactes de données sont un élément essentiel du succès réel des initiatives d'automatisation de processus spécifiques aux entreprises ou aux industries. AntWorks a adopté une approche inédite ne se limitant pas à la technologie de reconnaissance optique de caractères traditionnelle pour résoudre ce défi clé de l'entreprise. Sa technologie de lecture automatique cognitive (Cognitive Machine Reading ou CMR), qui intègre des éléments de la science fractale, a connu un succès considérable et est en train de devenir le fondement des offres d'automatisation intelligente d'AntWorks. Selon nos estimations, sa plate-forme ANTstein™ SQUARE possède la capacité clé d'incorporer des robots à points multiples pour des processus vitals que les entreprises peuvent déployer rapidement. »

Asheesh Mehra, cofondateur d'AntWorks et chef de la direction du Groupe, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'être reconnus en tant qu'innovateurs. Cela montre que nous résolvons les problèmes de manière créative et que nous pensons différemment des autres. Notre plateforme exclusive d'automatisation centrée sur les données reposant sur les principes de la science fractale alternative nous permet de traiter bien plus efficacement que nos homologues des données non structurées telles que des courriels et des images. Avec 80 % des données mondiales qui devraient être non structurées d'ici 2025, nous assurons la pérennité des processus commerciaux pour les années à venir. »

Téléchargez le rapport : www.ant.works/Avasant-IATools-RadarView

À propos d'AntWorks

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (PAI) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Visitez le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

