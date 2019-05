Anthony Viel sera le prochain chef de la direction de Deloitte Canada

TORONTO, le 28 mai 2019 /CNW/ - Deloitte Canada est fier d'annoncer qu'Anthony Viel (AV) sera le prochain chef de la direction. AV commencera officiellement à diriger le plus grand cabinet de services professionnels au pays à compter du 2 juin 2019 pour un mandat de quatre ans.

« Nous sommes d'avis qu'AV est la bonne personne pour diriger le prochain chapitre de notre histoire remarquable, qui dure depuis 161 ans, à titre de l'une des plus grandes entreprises du Canada, a indiqué Duncan Sinclair, président du conseil d'administration de Deloitte Canada. Il est un leader influent, passionné et innovateur qui remet en question le statu quo afin de favoriser une croissance audacieuse et ciblée. AV est déterminé à faire progresser nos gens, nos clients, nos collectivités et notre pays. »

« Deloitte a subi une transformation importante sous le leadership visionnaire de Frank Vettese. Frank nous a mis au défi de nous voir différemment, et le Cabinet est aujourd'hui à des années-lumière de ce qu'il était avant son entrée en fonction, a déclaré AV, chef de la direction élu de Deloitte Canada. Je suis fier de me voir confier le mandat de diriger le prochain chapitre de notre Cabinet, et en tant que leader d'affaires, je suis également fier de hisser le drapeau du Canada pour veiller à ce que le reste du monde comprenne tout ce que ce pays extraordinaire a à offrir. »

« Je n'aurais pas pu prévoir en un millénaire tous les tours et les détours que j'ai empruntés sur ma route, a mentionné AV en réfléchissant à la carrière qu'il a menée jusqu'à maintenant. Je crois que c'est ce qui rend cette organisation si formidable : c'est le meilleur endroit pour apprendre et se perfectionner comme leader. »

AV, qui est d'origine australienne, s'est joint à Deloitte en Australie il y a près de 20 ans et exerce une influence marquante au sein du Cabinet depuis. Après être déménagé au Canada avec sa famille il y a quatre ans, il a plus récemment occupé les fonctions d'associé directeur des Conseils financiers du Cabinet et de leader des Services d'analytique de Deloitte. Il a également dirigé le programme des centres Greenhouse du Cabinet, sept établissements à la fine pointe de la technologie qui combinent la science comportementale, la pensée conceptuelle et la stratégie pour résoudre les enjeux d'affaires des clients.

Les personnes suivantes, qui sont membres de l'équipe de direction d'AV, ont été nommées pour faire partie de la nouvelle équipe de la haute direction :

Linda Blair, associée directrice, Ontario, et chef de l'expérience

Tim Christmann, chef de la stratégie et de l'innovation

Iseo Pasquali, chef de la direction des affaires et des finances

Marc Perron, chef de la clientèle

Van Zorbas, chef de la culture et des gens

L'équipe de direction complète comprend 20 personnes, dont AV, qui sont responsables de l'exécution de la stratégie du Cabinet jusqu'en 2023. Le nombre de femmes au sein de la nouvelle équipe de direction d'AV a augmenté de 35 % et le nombre de personnes qui s'identifient comme des minorités visibles a augmenté de 10 %. AV s'engage à ce que d'ici 2023, les équipes de direction de Deloitte reflètent entièrement la diversité de la population canadienne.



Rencontrez l'équipe de direction complète de Deloitte Canada.

SOURCE Deloitte & Touche

