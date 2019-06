Anova Fertility & Reproductive Health se prépare à croître à la suite d'un partenariat avec Persistence Capital Partners

Fondée il y a trois ans jour pour jour par la D re Marjorie Dixon, chef de la direction, Anova jouit d'un laboratoire d'embryologie à la fine pointe de la technologie ainsi que d'une clinique inspirée par le désir de la D re Dixon d'offrir une meilleure expérience aux patients en rendant les traitements de fertilité plus humains. Tout en continuant de mettre l'accent sur la qualité des soins aux patients, PCP collaborera étroitement avec les gestionnaires d'Anova sur plusieurs initiatives stratégiques en vue de soutenir la future croissance de l'entreprise. Ces initiatives comprennent notamment l'ouverture de nouvelles cliniques, la recherche d'occasions d'investissement et de partenariats, la création d'un milieu collaboratif et de pointe pour les médecins et autres professionnels de la santé, ainsi que l'investissement dans les meilleures technologies et techniques mondiales afin d'aider les Canadiens à agrandir leurs familles.

« Nous sommes convaincus qu'une croissance fulgurante attend Anova et nous sommes impatients de travailler avec la Dre Dixon et son équipe pour faire de son entreprise un chef de file de ce marché dynamique dont la croissance est assurée par la sensibilisation grandissante, les avancées technologiques, l'augmentation des taux de réussite et la hausse de la prévalence de l'infertilité chez les Canadiens, a déclaré Adrianna Czornyj, associée de PCP. Anova possède le labo le plus sophistiqué et le plus performant en plus de connaître les taux de réussite les plus élevés au Canada. Notre investissement se veut une reconnaissance du travail acharné et du dévouement dont a fait preuve au cours des trois dernières années l'équipe d'Anova, laquelle est chapeautée par une chef de la direction à la fois médecin et entrepreneuse dotée d'une vision rassembleuse des soins aux patients partout au Canada. Nous sommes impatients d'aider Anova à étendre ses activités afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder à des soins axés sur le patient en matière de fertilité et de reproduction. Je suis fière de travailler avec une organisation qui se consacre à la santé des femmes et au soutien à la famille. »

« C'est un très grand jour pour Anova, a ajouté la Dre Dixon. Les traitements de fertilité peuvent être stressants et déconcertants. Depuis le tout début, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience des patients en créant un environnement humain et bienveillant. Aujourd'hui, pour l'anniversaire de l'ouverture de notre clinique, on nous injecte le capital-développement nécessaire pour faire avancer Anova. PCP est le partenaire idéal pour nous : ils investissent dans les entreprises canadiennes de soins de santé, en gèrent et en dirigent la croissance depuis plus de 30 ans. PCP comprend bien notre mission et notre vision en plus de partager nos valeurs, y compris l'importance que nous accordons à la qualité des soins aux patients. Nous nous sommes efforcés de réussir une chose autrefois considérée comme impossible dans notre secteur d'activité. Cela a donné une clinique dotée d'une équipe extraordinaire qui avait pour mission de concrétiser ce rêve et cette vision. »

« Investir dans des entreprises canadiennes de soins de santé qui changent la donne et leur offrir notre appui est au cœur du travail de PCP, a renchéri Stuart M. Elman, associé directeur de PCP. Nous sommes fiers d'accueillir Anova et son équipe au sein du groupe d'entreprises qui composent le portefeuille de PCP. Anova constitue le deuxième investissement de notre fonds

À propos de Persistence Capital Partners

Persistence Capital Partners (PCP) est un fonds privé d'investissement de premier plan qui se concentre exclusivement sur les occasions d'affaires ayant un fort potentiel de croissance au sein du secteur de la santé. À l'aide de son importante expertise dans ce domaine, PCP désire créer une plus-value appréciable à long terme pour ses investisseurs en identifiant et en développant des occasions d'investissement intéressantes dans le domaine de la santé au Canada. PCP possède des bureaux à Montréal, au Québec, et à Toronto, en Ontario. Pour plus d'information sur Persistence Capital Partners, veuillez visiter le https://www.persistencecapital.com/fr/accueil, ou communiquez avec :

Adrianna Czornyj

Partenaire

Persistence Capital Partners

Courriel : adrianna.czornyj@persistencecapital.com

À propos de Anova Fertility & Reproductive Health

Anova Fertility & Reproductive Health ouvre les portes de sa clinique de fertilité en 2016 et offre des services complets, incluant la fécondation in vitro. Elle détient le tout premier laboratoire d'embryologie de nouvelle génération au Canada et est le chef de file en matière d'innovation, d'éducation et de communication liées aux soins de haute qualité pour la fertilité et la reproduction. Son équipe cherche constamment à devenir la référence internationale en matière de clinique de fertilité et de santé reproductive, et s'est engagée à rendre accessible à tous le droit à la reproduction. Anova est reconnue pour sa démarche de soutien, ses processus efficaces et son approche holistique en matière de soins des patients. Pour plus d'information sur Anova, veuillez visiter le www.anovafertility.com (en anglais seulement), ou communiquez avec :

Dr Marjorie Dixon

Fondatrice, directrice médicale et chef de la direction

Anova Fertility & Reproductive Health

Courriel : media@anovafertility.com

SOURCE Persistence Capital Partners

Renseignements: Mayeesha Chowdhury, Coordonnatrice média, Cabinet de relations publiques NATIONAL, Tél. : 416 878-5310, Courriel : mchowdhury@national.ca

Related Links

persistencecapital.com