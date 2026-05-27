La ligne aérienne s'appuie sur la technologie de pointe de HTS (Hopper Technology Solutions) pour offrir plus de flexibilité à ses invités

MONTREAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, le produit complémentaire Annulation sans motif de HTS (Hopper Technology Solutions) est disponible sur westjet.com et dans l'appli WestJet. Cette option permet aux invités d'annuler instantanément leur vol jusqu'à 24 heures avant le départ et de recevoir un remboursement partiel du coût de leur voyage selon un pourcentage, selon leur mode de paiement initial, sans justification. Lors de la réservation avec WestJet, vous pouvez choisir un remboursement de 80 % ou de 100 % directement dans le processus de réservation, offrant ainsi une flexibilité simple et fluide.

Annulation sans motif atterrit chez WestJet (Groupe CNW/HTS (Hopper Technology Solutions))

« Nous savons que les plans de voyage peuvent changer, et nous voulons vous offrir la possibilité d'apporter ces changements en toute confiance, peu importe la raison », a déclaré Jorge Rozo, chef des services commerciaux adjoint et vice-président principal, revenus et distribution chez WestJet. « En intégrant l'option Annulation sans motif à notre expérience de réservation, nous mettons à la disposition des invités de WestJet un produit de premier ordre qui contribue à réduire les irritants et l'incertitude liés à la planification des voyages. »

« Nous avons conçu les produits fintech de voyage HTS pour aider les lignes aériennes à répondre aux principaux irritants des voyageurs, comme la flexibilité et les imprévus », a déclaré Ella Alkalay Schreiber, vice-présidente principale et directrice générale -- fintech chez HTS. « Annulation sans motif est l'un de nos produits les plus puissants : il augmente la conversion des réservations, génère des revenus accessoires et renforce la confiance durable des voyageurs. Notre partenariat avec WestJet pour offrir ce produit à un plus grand nombre de clients canadiens représente un jalon important dont nous sommes fiers, et qui contribuera à établir une nouvelle norme de flexibilité sur le marché. »

Le produit Annulation sans motif de HTS offre aux lignes aériennes comme WestJet un moyen efficace de permettre aux voyageurs de bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'un meilleur contrôle, de la planification du voyage jusqu'au départ, renforçant ainsi l'engagement de la compagnie envers une expérience-invité exceptionnelle.

Chez WestJet, l'option Annulation sans motif pourra être achetée au moment de la réservation pour les tarifs Écono et ÉconoFlex. Les frais de l'option Annulation sans motif varient en fonction du tarif choisi, du point de départ, de la destination, des dates de voyage et du nombre total d'invités sur la réservation.

À propos de HTS (Hopper Technology Solutions)

HTS (Hopper Technology Solutions), une plateforme mondiale de premier plan en technologie du voyage, met à profit ses données et ses technologies de voyage propulsées par l'intelligence artificielle pour aider ses partenaires à répondre aux besoins des voyageurs d'aujourd'hui. L'entreprise a développé plusieurs produits financiers complémentaires uniques qui couvrent des enjeux allant de la volatilité des prix aux perturbations de voyage. En collaboration avec les plus grandes banques, lignes aériennes et fournisseurs de voyages au monde, HTS bonifie les canaux directs de ses partenaires grâce à ses solutions fintech, d'IA et de commerce électronique. Pour en savoir plus, visitez hts.hopper.com.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations -- elle est aujourd'hui fière de célébrer ses 30 ans. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens. Visitez westjet.com pour en savoir plus.

SOURCE HTS (Hopper Technology Solutions)

Media Contact: [email protected]