ANNULATION - Rachel Bendayan annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de Roberval

ANNULATION - Rachel Bendayan annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise manufacturière de RobervalEnglish
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
20 août, 2026, 09:48 ET
ROBERVAL, QC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous devons annuler la conférence de presse prévue le jeudi 20 août 2026 à 12 h où l'honorable Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du premier ministre, devait annoncer un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise manufacturière de Roberval.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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