Annulation des fusions d'unités d'accréditation dans le secteur de la santé

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le SCFP salue l'intention de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, qui veut déposer un projet de loi qui éviterait un maraudage ou des fusions d'unités d'accréditation syndicale dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« Comme vous le savez, même si nous étions prêts à mener cette campagne historique, le SCFP n'a jamais été en faveur d'un maraudage qui viendrait non seulement déstabiliser le réseau de la santé, mais aussi créer une brèche dans la solidarité intersyndicale qui unit les différentes associations du secteur public », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Le projet de loi viendra modifier le cadre de négociation dans le secteur public (loi 37) et un des objectifs serait de maintenir les unités de négociation actuelles afin d'éviter le maraudage en santé prévu dans le projet de loi 15 tout en conservant Santé Québec comme employeur unique.

« Nous attendons le dépôt du projet de loi et allons l'étudier afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Nous voulons nous assurer que les intérêts de nos membres seront toujours protégés », d'ajouter Fanny Demontigny, présidente du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS).

« Nous saluons la nouvelle, mais demeurons vigilants. Nous suivrons les prochaines étapes de près », de conclure Richard Delisle, président du secteur Éducation au SCFP-Québec.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]