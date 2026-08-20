ANNULATION - Carlos Leitão en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous devons annuler les activités prévues le vendredi 21 août 2026, lors desquelles Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, devait annoncer du financement pour soutenir la croissance de deux entreprises manufacturières de Saguenay et de Saint-Ambroise.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]