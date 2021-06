Annonce visant la stabilisation et la croissance du réseau de garderies en milieux familiaux : des effets potentiels intéressants

BROSSARD, QC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Espace MUNI salue l'annonce du ministre de la Famille visant à stabiliser les services de garde en milieux familiaux. L'aide financière offerte arrive à un moment critique où de plus en plus de services subventionnés de ce type ferment leurs portes. Les 200 M$ annoncés pourraient bien faire une différence en permettant le développement rapide de place dans des municipalités de toutes tailles.

« Ça fait quelques mois qu'Espace MUNI et ses membres (municipalités) travaillent avec le ministère de la Famille, l'UMQ et la FQM pour trouver des solutions face au manque de places en garderie. Avant même de parler de relance économique, les municipalités ressentaient assez fortement les conséquences du manque de places sur leur développement économique. Quand on pousse pour le développement de place en milieu familial, on rend possible le développement de places rapidement et ça répond à un besoin urgent des municipalités et MRC », précise Mme Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

Cet investissement est un pas de plus dans l'atteinte de solutions durables au manque de places en service de garde dans toutes les régions du Québec. Il s'ajoute aux annonces récentes quant à l'accroissement de la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et aux déploiements de places temporaires en centre de la petite enfance. Ainsi l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en continuité des solutions déjà mise de l'avant en amont de la grande réflexion à laquelle le ministre Lacombe convie l'ensemble de la société civile dans le cadre de l'élaboration de son livre blanc sur la garde au Québec.

« Évidemment, il reste du travail à faire, mais je suis vraiment confiante. C'est des moyens concrets qui vont avoir des impacts à court terme. Ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant va dans le même sens que notre vision de ce que ça prend pour les familles du Québec. On veut des services de garde de qualité, accessibles et qui puissent être déployés partout, on veut des services de garde résilients et qui représentent des plus-values pour le développement social des communautés », conclut Mme Assaad.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

Renseignements: Nathalie Simard, 438-221-6874, [email protected] | espacemuni.org

