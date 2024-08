Annonce sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires

Silence radio sur les conditions de travail souvent inhumaines

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est consternée de voir que le premier ministre François Legault fait une annonce importante sur l'immigration temporaire, mais ne mentionne pas une seule fois la question des conditions de travail trop souvent déplorables auxquelles ces personnes font face.

« Les immigrants temporaires à bas salaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) représentent une frange extrêmement vulnérable de notre société. Ils ne peuvent faire valoir leurs droits et vivent sous la menace permanente de perdre leur permis de travail et de se faire renvoyer dans leur pays d'origine », souligne Caroline Senneville, présidente de la CSN. « C'est d'autant plus odieux que l'encre du rapport final du rapporteur spécial de l'ONU, qui qualifiait le PTET de terrain fertile à l'esclavage contemporain, est à peine sèche », ajoute-t-elle.

La CSN est favorable à un resserrement des exigences auprès des employeurs qui recrutent des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires, mais juge que l'annonce de François Legault de ce matin est de la poudre aux yeux. « On veut faire porter la responsabilité de la crise de logement, du manque de personnel et de ressources dans les services publics et de la précarisation du français à Montréal à environ 3500 immigrants temporaires », poursuit la présidente de la centrale.

Dans une majorité des professions où le moratoire ne s'appliquera pas, les employeurs continueront de n'avoir aucune obligation de recruter localement et ils n'auront pas de plafond de recrutement de travailleurs issus du PTET. Ainsi, dans ces cas, un employeur peut recruter toute sa main-d'œuvre par le biais du PTET.

Les besoins de main-d'œuvre ne doivent pas servir d'excuse pour brimer les droits et la dignité humaine. « Pour la CSN, une chose est claire : il est primordial d'abolir une bonne fois pour toutes les permis de travail fermés, de permettre l'accès à la résidence permanente et de faire porter aux employeurs leur juste part de responsabilité dans la recherche et l'embauche de la main d'œuvre locale », conclut madame Senneville.

