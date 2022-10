Le programme de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires vise à soutenir les entreprises dirigées par des Noirs qui ont historiquement été exclues des méthodes de financement traditionnelles

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Le Black Opportunity Fund a annoncé le lancement du programme de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un programme inclusif de prêts destiné aux entrepreneurs noirs. Grâce à ce programme, les entrepreneurs noirs n'ayant pas réussi à obtenir du financement jusqu'à maintenant auprès d'institutions financières canadiennes pourraient être admissibles à ce programme offrant des prêts allant de 10 000 $ à 50 000 $.

Cette nouvelle initiative fait partie d'un engagement de 10 millions de dollars sur cinq ans pris par le Groupe Banque TD et annoncé en septembre 2021. Il s'agit de l'une des plus grosses sommes d'argent jamais octroyées au Canada à une organisation axée sur les Noirs, dirigée par des Noirs et au service des Noirs. Ce montant vise à poursuivre la lutte contre le racisme envers les Noirs et la discrimination systémique, à créer des occasions d'inclusion économique et à aider à répondre aux besoins des communautés noires partout au Canada.

À la suite de consultations exhaustives auprès d'entrepreneurs noirs de collectivités à l'échelle du Canada, le Black Opportunity Fund a mis sur pied un réseau de financement et de soutien doté d'un mandat anti-oppression veillant à ce que les entrepreneurs noirs du Canada puissent compter sur un partenaire prêteur bien capitalisé et réfléchi comme le Black Opportunity Fund.

« Nous savons que les entrepreneurs noirs partout au Canada voient un nombre disproportionné de leurs demandes de prêts être refusées », explique Craig Wellington, directeur exécutif du Black Opportunity Fund. « Le racisme systémique touche la plupart des entrepreneurs noirs, d'où notre engagement à offrir du soutien au financement et au renforcement des capacités aux entreprises dirigées par des Noirs avec comme objectif d'appuyer des entreprises au modèle d'affaires durable et tourné vers l'avenir partout au Canada. »

D'après une enquête menée par Abacus Data en 2021 pour le Groupe canado-africain du Sénat et le sénateur Colin Deacon, l'accès au capital est le plus grand obstacle pour les entrepreneurs noirs, 75 % d'entre eux affirmant qu'ils auraient du mal à obtenir 10 000 $ pour soutenir leur entreprise. En outre, ces derniers font peu confiance aux banques, seulement 19 % des répondants affirmant qu'ils font confiance aux banques pour faire ce qui est bon pour eux et leur communauté.

« La TD veut contribuer à éliminer les barrières pour les groupes qui ont traditionnellement fait face à des obstacles sur le plan de l'obtention de conseils financiers, de la gestion de patrimoine et de l'accès aux prêts. Dans le cadre de notre engagement de cinq ans auprès du Black Opportunity Fund, nous avons le plaisir de contribuer à soutenir l'accès équitable au financement pour des entrepreneurs noirs partout au Canada », déclare Al Ramsay, vice-président, Segments de clientèle 2SLGBTQ+ et noire, Groupe Banque TD. « Depuis 2011, la Banque a mené des recherches afin de comprendre les besoins des communautés noires et, compte tenu du lancement de la Stratégie sur l'expérience de la clientèle noire de la TD en 2021 et du travail effectué à ce jour dans le cadre de cette dernière, nous respectons les engagements pris par la Banque en 2020 . »

On peut présenter des demandes au programme de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires dès maintenant. Les demandeurs doivent répondre à des critères précis, dont les suivants : s'identifier comme Noir; avoir une entreprise en exploitation qui est une entreprise individuelle, une société de personnes ou une société par actions; avoir au moins 18 ans au moment de la demande; et avoir une présence en ligne.

Pour connaître tous les critères d'admissibilité et les renseignements relatifs aux demandes, visitez le fr.blackopportunityfund.ca .

À propos du Black Opportunity Fund

Le Black Opportunity Fund est un organisme de bienfaisance communautaire enregistré au Canada dont la mission est de mettre fin au racisme anti-Noir. Pour ce faire, l'organisme s'est constitué une réserve de capitaux durables pour financer les entreprises, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs et améliorer le bien-être social et économique des communautés noires du Canada. Le fonds catalysera le changement culturel, socio-économique, institutionnel et politique nécessaire pour favoriser l'essor des communautés noires du Canada. Le Black Opportunity Fund donnera la priorité aux initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, des femmes, de la jeunesse, de la justice criminelle, de l'entrepreneuriat et des arts et de la culture qui ont des répercussions sur la qualité de vie des communautés noires au Canada.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis, et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Black Opportunity Fund, Ali Clarke, [email protected]; Groupe Banque TD, [email protected]