Annonce du lancement du processus de sollicitation de vente et d'investissement concernant Paystone Holdings Inc., Paystone Inc., Atom Growth Inc. et Atom Growth (USA), Inc.

TORONTO, le 13 juill. 2026 /CNW/ - AlixPartners Restructuring, Inc., en sa qualité de société de surveillance nommée par le tribunal (à ce titre, la « Société de surveillance ») de Paystone Holdings Inc., Paystone Inc. (« Paystone »), Atom Growth Inc. et Atom Growth (USA), Inc. (ensemble, la « Société »), annonce le début d'un processus de vente et de sollicitation d'investissement (le « PVSI ») à l'égard des activités et des actifs de la Société. Le 10 juillet 2026, la Société de surveillance a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (rôle commercial) (la « Cour ») dans le cadre des procédures de la Société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »), approuvant le PVIC.

Le PVIC vise à susciter de l'intérêt pour : (i) la vente des activités et/ou des actifs de la Société; et/ou (ii) une opération d'investissement, de restructuration, de recapitalisation, de refinancement ou toute autre forme de réorganisation à l'égard de la Société ou de ses activités. Le PVIC est mené exclusivement par la Société de surveillance. Le PVIC établit le processus par lequel les parties intéressées peuvent avoir l'occasion de participer au PVIC.

Un résumé du PVIC se trouve dans le quatrième rapport de la Société de surveillance à la Cour daté du 6 juillet 2026, accessible sur le site Web de la Société de surveillance ici. Le PVIC est également accessible sur le site Web de la Société de surveillance ici.

Le résumé suivant est un aperçu de haut niveau du PVIC et des dates clés.

Le tableau suivant présente les principales étapes du PVIC :

Étape Échéance Date limite de soumission 4 août 2026, à 17 h, heure de l'Est. Date de la vente aux enchères (le cas échéant) 6 août 2026 Sélection des soumissions retenues et des soumissions de secours 7 août 2026, à 17 h, heure de l'Est. Audience pour l'ordonnance d'approbation 19 août 2026 (sous réserve de la disponibilité auprès de la Cour) Date de clôture cible 24 août 2026 Date limite ultime de soumission retenue 31 août 2026

Les parties intéressées doivent présenter une offre exécutoire officielle, accompagnée d'un dépôt en espèces d'un montant d'au moins 10 % du prix d'achat au comptant payable à la clôture, à la Société de surveillance au plus tard le 4 août 2026 à 17 h (HNE) (la « Date limite de soumission »). Conformément aux modalités du PVIC, si plus d'une soumission qualifiée est soumise avant la Date limite de soumission, la Société de surveillance peut choisir de procéder à une vente aux enchères pour déterminer la soumission retenue (la « Soumission retenue »). La Soumission retenue sera choisie le 7 août 2026, sous réserve des modalités du PVIC, et sera soumise à l'approbation de la Cour dans le cadre des procédures en vertu de la LACC.

Toute partie intéressée à participer au PVIC doit communiquer avec la Société de surveillance pour obtenir des renseignements supplémentaires :

AlixPartners Restructuring, Inc., en sa qualité de Société de surveillance nommée par la Cour de Paystone Holdings Inc., Paystone Inc., Atom Growth Inc. et Atom Growth (USA), Inc.

220 Bay Street, Suite 1300, PO Box 20, Toronto, Ontario M5J 2W4 Tel

À l'attention de : Jordan Wong/Ben Luder

Courriel : [email protected] / [email protected]

À propos de Paystone Inc.

Paystone est une importante entreprise nord-américaine de logiciels et de paiements qui offre des solutions commerciales intégrées aux entreprises de multiples secteurs, y compris l'hôtellerie, le commerce de détail, les services professionnels et les services personnels. Fondée en 2008 et établie à London, en Ontario, Paystone gère et crée des comptes de commerçants tout en offrant des produits et des services complémentaires, y compris des solutions de traitement des paiements, de cartes-cadeaux et de programmes de fidélisation, des outils d'automatisation du marketing et des plateformes d'intégration de systèmes de point de vente. L'entreprise offre une plateforme tout-en-un qui combine le traitement des paiements, des outils d'engagement de la clientèle, des logiciels de gestion des affaires et des programmes de fidélisation pour aider les commerçants à accroître leurs revenus et à établir des relations durables avec les clients. Les solutions de Paystone sont utilisées dans plus de 30 000 commerces au Canada et aux États-Unis.

Information supplémentaire

Les dépôts judiciaires, le PVIC et d'autres renseignements liés aux procédures de la Société en vertu de la LACC sont disponibles sur le site Web de la Société de surveillance à l'adresse https://www.ksvadvisory.com/experience/case/paystone. Vous pouvez également obtenir des renseignements sur le processus de la LACC en communiquant avec la Société de surveillance par courriel à [email protected] ou par téléphone au 437 453-8059.

SOURCE AlixPartners Restructuring, Inc.