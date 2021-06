Une gâterie divine et meilleure pour vous La gamme Häagen-Dazs DIVINE permet aux Canadiens de profiter du meilleur des deux mondes : la crème glacée onctueuse et décadente dont ils raffolent tant, avec moins de matières grasses, de sucre et de calories. Fabriquée avec l'engagement de transformer les ingrédients les plus fins et les plus simples en une crème glacée extraordinaire, Häagen-Dazs DIVINE offre la texture et le goût onctueux de la crème glacée Häagen-Dazs ordinaire dans chaque cuillère - une preuve que les choses les plus simples permettent souvent d'obtenir les résultats les plus extraordinaires.

« En cette période où de plus en plus de Canadiens font de leur bien-être et de leur alimentation une priorité, nous voulions offrir un plaisir allégé ne faisant aucun compromis sur le goût ou la texture, ce qui, nous le savons, est très important lorsqu'il est question de crème glacée. Häagen-Dazs DIVINE offre la même onctuosité que notre populaire crème glacée Häagen-Dazs, mais dans une version plus faible en gras, en sucre et en calories, explique Juliane Trenholme, vice-présidente, Marketing, de la division Crème glacée chez Nestlé Canada. Nous espérons que tout le monde aura la chance de goûter aux produits de cette gamme pour voir à quel point ils sont divins! »

Une gamme DIVINE de saveurs

La gamme Häagen-Dazs DIVINE se décline en trois saveurs de crème glacée plus décadentes les unes que les autres :

Morceaux de chocolat et brownies (contenant de 475 ml) : Une crème glacée légère au chocolat riche mélangée à des morceaux de fondant au chocolat et de brownies moelleux.

Une crème glacée légère au chocolat riche mélangée à des morceaux de fondant au chocolat et de brownies moelleux. Gâteau au fromage aux framboises (contenant de 475 ml) : Une crème glacée légère au gâteau au fromage onctueux, avec des tourbillons de framboise et des morceaux de biscuits Graham croquants.

Une crème glacée légère au gâteau au fromage onctueux, avec des tourbillons de framboise et des morceaux de biscuits Graham croquants. Vanille, caramel et bretzel (contenant de 475 ml) : Une crème glacée légère à la vanille onctueuse avec une sauce au caramel et des morceaux de bretzel enrobés de chocolat.

Les produits Häagen-Dazs DIVINE sont désormais offerts chez les détaillants du Canada au prix de détail suggéré de 6,99 $ pour un contenant de 475 ml.

Rendez-vous sur www.haagen-dazs.ca ou suivez @haagendazsca sur Instagram ou sur Facebook pour en apprendre davantage sur la gamme Häagen-Dazs DIVINE.

Le parcours de transformation des emballages durables de Häagen-Dazs

Notre passion de transformer le simple en extraordinaire fait en sorte que toutes les boîtes de barres de crème glacée Häagen-Dazs sont entièrement recyclables et la marque s'efforce de s'assurer que la totalité de ses emballages soient réutilisables ou recyclables d'ici 2025. En février 2021, Haagen-Dazs est également devenue l'un des partenaires fondateurs de Loop, une plateforme d'achat circulaire novatrice de TerraCycle, permettant ainsi aux amateurs de Haagen-Dazs de commander leurs saveurs Haagen-Dazs préférées et de les recevoir directement à leur porte dans un nouveau contenant entièrement réutilisable. Depuis ce lancement canadien, les amateurs de crème glacée peuvent se faire plaisir sans générer de déchets, contribuant ainsi à préserver la planète pour les générations futures.

