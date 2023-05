TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'ACOR a le plaisir d'annoncer que le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador s'ajouteront aux premiers gouvernements signataires de l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale (l'Entente de 2020), aux termes d'une modification apportée à l'Entente de 2020 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Par conséquent, tous les territoires au Canada qui possèdent des lois sur les régimes de retraite, et tous les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale au Canada, seront assujettis à l'Entente de 2020.

L'Entente de 2020 établit un cadre juridique clair concernant l'administration et la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale au Canada depuis 2020. L'Entente de 2020 et l'Entente de modification de 2023 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023 remplaceront toutes les ententes antérieures entre les gouvernements. Pour en savoir plus sur l'Entente de 2020 et la façon dont elle s'applique aux régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale au Canada, veuillez consulter le site Web de l'ACOR.

« L'ACOR est ravie d'accueillir le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador au sein de l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale. L'Entente continuera de protéger les droits des participants et d'alléger le fardeau réglementaire pour tous les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale au Canada, » a déclaré Angela Mazerolle, présidente de l'ACOR, vice-présidente, Activités de réglementation et surintendante des pensions, Nouveau-Brunswick.

À propos de l'ACOR

La mission de l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) est de faciliter la création d'un système efficient et efficace de réglementation des régimes de retraite au Canada.

