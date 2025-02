TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le 20 février 2025, l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) et ses membres soulignent la Journée de sensibilisation à la retraite, afin d'attirer l'attention sur les avantages d'une bonne planification de la retraite. Les membres de l'ACOR administrent leurs propres législations en matière de régimes de retraite et, ce faisant, protègent les droits et les responsabilités des participants à plus de 16 000 régimes de pension agréés actifs en milieu de travail.

L'objectif d'un régime de retraite est de fournir un revenu au participant lorsqu'il sera à la retraite. Les régimes de retraite agréés permettent aux participants de faire fructifier leur argent en bénéficiant d'un report d'impôt. Les recherches indiquent que les Canadiens qui bénéficient d'un régime de retraite sur leur lieu de travail ont la possibilité d'épargner de manière plus efficace. On note également que pas moins de 27 % des personnes qui sont admissibles à un régime de retraite financé en partie par l'employeur choisissent de ne pas le faire.

L'ACOR encourage toutes les personnes bénéficiant d'un régime de retraite sur leur lieu de travail de s'y inscrire dès que possible. Les autorités et les acteurs du secteur des retraites promeuvent la sensibilisation à la retraite le 20 février 2025, afin d'accroître le taux de participation aux régimes de retraite sur les lieux de travail.

Les récentes « Ligne directrice pour les régimes de capitalisation » et « Ligne directrice sur la gestion des risques à l'intention des administrateurs de régimes » de l'ACOR soulignent l'importance de communiquer avec les participants, d'offrir une formation adéquate et de mettre des outils à disposition pour aider les participants à mieux comprendre leur régime.

Les participants à un régime de retraite devraient consulter régulièrement les informations relatives à leur régime pour s'assurer qu'elles sont à jour. Les choix des participants concernant l'investissement peuvent changer au fil du temps. Il est utile de réexaminer votre régime et vos choix d'investissement à intervalles réguliers et lors des moments importants de votre vie, afin de vous assurer que vos décisions correspondent à votre stratégie globale d'épargne-retraite.

L'ACOR encourage également les administrateurs et les promoteurs de régimes à faire participer activement les participants et à communiquer des informations de manière régulière, claire et concise afin d'encourager les participants à adhérer au régime le plus tôt possible. Les administrateurs doivent concevoir des produits de communication faciles à comprendre, fournir des outils qui aident les participants à prendre des décisions d'investissement en toute connaissance de cause et surveiller régulièrement les investissements.

À propos de l'ACOR :

L'ACOR est une association nationale qui regroupe les organismes de réglementation des régimes de retraite et dont la mission est de favoriser l'efficacité du système de réglementation des régimes de retraite au Canada. L'ACOR élabore des solutions pratiques pour renforcer la coordination et l'harmonisation de la réglementation applicable aux régimes de retraite au Canada.

Pour plus de ressources sur la sensibilisation aux pensions, rendez-vous au www.capsa-acor.org.

SOURCE Canadian Association of Pension Supervisory Authorities