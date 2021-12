Modèle/Version PDSFi PDSF avec frais de transportii Cotes de consommationiii Ville/route/combinée MDX Type S 2022 79 000 $ 81 375 $ 13,8/11,2/12,4 MDX Type S 2022 avec ensemble Ultra 83 000 $ 85 375 $ 13,8/11,2/12,4

Le MDX Type S est l'un des trois nouveaux modèles Acura Type S lancés cette année, démontrant comment l'esprit de Performance conçue avec précision est présent au cœur de la gamme de modèles Acura. Les versions de performance Acura Type S renforcent les principes de base de la performance grâce à d'importantes améliorations apportées à chaque élément de l'expérience de conduite (accélération, freinage et virage), et ce, sans compromettre le confort de l'habitacle ou l'agrément de conduite au quotidien.

Doté de série de sièges de troisième rangée et du système toutes roues motrices super-maniabilitéMC à vectorisation de couple, le MDX Type S de 355 chevaux offre une combinaison inégalée de dynamique exaltante et d'équipements pour toute la famille. Plus d'information sur l'Acura MDX Type S 2022 est disponible ici.

Points saillants du MDX Type S 2022 :

Moteur V6 Type S de 3,0 litres turbocompressé d'une puissance de 355 chevaux (nette SAE à 5 500 tr/min) et d'un couple de 354 lb-pi (net SAE de 1 400 à 5 000 tr/min), et échappement actif

1 400 à 5 000 tr/min), et échappement actif Transmission automatique à 10 rapports réglée pour la performance avec composants internes plus robustes, passages de rapport plus rapides et rétrogradations adaptées au régime

Système toutes roues motrices super-maniabilité MC réglé pour la performance pour maximiser la maniabilité

réglé pour la performance pour maximiser la maniabilité Premier système de suspension pneumatique Acura offrant une hauteur de conduite réglable ainsi qu'un roulement doux et confortable

Système d'amortisseurs adaptatifs avec trois profils d'amortissement différents spécifiques au modèle Type S

Système dynamique intégré mis à jour avec modes exclusifs au modèle Type S, soit le mode Sport+ et le mode Surélevé, lequel permet d'augmenter la hauteur de conduite

Freins avant Brembo MD avec disques de 363 mm et étriers fixes à quatre pistons

avec disques de 363 mm et étriers fixes à quatre pistons Pneus et jantes de 21 pouces de série avec pneus toutes saisons haute performance auto-obturants

Nouveau bouclier avant proposant une calandre pentagonale diamantée ouverte, qui améliore le refroidissement, et une jupe avant exclusive au modèle Type S

Diffuseur arrière propre au modèle Type S et quatre embouts d'échappement

Sièges avec fonction de massage, une première chez Acura, proposant neuf modes différents pour calmer le conducteur et le passager avant après une séance de conduite dynamique (Type S avec ensemble Ultra)

Système audio haut de gamme ELS STUDIO 3DMD Signature Edition à 25 haut-parleurs et 1 000 watts (Type S avec ensemble Ultra) avec haut-parleurs PrecisionDriveMD en fibre de carbone et fonction CenterParquetMD améliorant l'expérience d'écoute des passagers avant et arrière

Principales caractéristiques du MDX Type S 2022



MDX Type S 2022 MDX Type S 2022 avec ensemble Ultra V6 turbocompressé de 3,0 litres développant une puissance de 355 chevaux et un couple de 354 lb-pi • • Transmission automatique de type sport à 10 rapports • • Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC • • Suspension pneumatique adaptative à correcteur d'assiette automatique • • Jantes de 21 pouces • • Freins avant Brembo, système de servofrein électrique • • Éclairage extérieur entièrement à DEL • • Interface True Touchpad avec écran haute définition de 12,3 pouces • • Instrumentation numérique Acura Precision CockpitMC • • Affichage tête haute - • Intégration sans fil d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC • • Assistant vocal Alexa intégré • • Tapis de recharge sans fil • • ELS Studio 3DMD à 16 haut-parleurs, puissance de 710 watts • - ELS Studio 3DMD Signature Edition à 25 haut-parleurs, puissance de 1 000 watts - • Système dynamique intégré à 7 modes : Surélevé, Neige, Confort, Normal, Sport, Sport+ et Individuel • • Sièges avant à 12 réglages électriques • - Sièges avant à 16 réglages électriques et fonction de massage intégrée à 9 réglages - • Sièges avant chauffants et ventilés • • Sièges arrière chauffants • • Volant sport chauffant à base plate • • Garniture en aluminium véritable • - Garniture en bois à pores ouverts - • Éclairage ambiant à DEL IconicDriveMC • • Démarrage à distance du moteur avec rétroaction • • Caméra périphérique • • Hayon électrique mains libres • •

Spécifications clés et dimensions du MDX Type S 2022



MDX SH-AWDMD 2022 MDX Type S 2022 Moteur V6 de 3,5 litres V6 turbocompressé

de 3,0 litres Transmission Transmission automatique à 10 rapports Transmission automatique de type sport à 10 rapports Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC De série De série Puissance nette maximale (SAE) 290 355 Couple net maximal (SAE) 267 354 Suspension avant à double triangulation • Avec suspension pneumatique et système d'amortisseurs adaptatifs Suspension arrière multibras • Avec suspension pneumatique et système d'amortisseurs adaptatifs Barre stabilisatrice (mm, avant/arrière) 31,8 x 5/21,7 x 4 30,5/20,5 x 3,5 Direction à assistance électrique à rapport variable à entraînement par courroie • • Système de freinage iBooster Servofrein électrique Freins avant Brembo Empattement (mm) 2 890 2 890 Longueur (mm) 5 039,1 5 039,4 Largeur (mm) 1 999,93 1 999,93 Hauteur (mm) 1 724,08 1 724,08 Voie (mm, avant/arrière) 1 719/1 720 1 719/1 720 Garde au sol (mm) 186 185 Volume de l'habitacle (EPA) (l) 3 939 3 913 Volume utilitaire (l)* - Derrière la troisième rangée, standard/maximal 461,6/512,5 461,6/512,5 Volume utilitaire (l)* - Derrière la deuxième rangée, standard/maximal 1 107,2/1 367,7 1 107,2/1 367,7 Volume utilitaire (l)* - Derrière la première rangée, standard/maximal 2 021,8/2 690,1 2 021,8/2 690,1 Poids à vide (kg) A-Spec : 2 059 Type S : 2 148 Type S Ultra : 2 169

o * Selon la norme de mesure du volume utilitaire SAE J1100.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

_______________ i Prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) excluant les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. ii PDSF incluant les frais de transport de 2 375 $. iii Selon les cotes d'économie de carburant 2022; utiliser à des fins de comparaison seulement; le kilométrage variera selon les habitudes de conduite, l'entretien du véhicule, les conditions routières et d'autres facteurs.

