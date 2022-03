L'artiste montréalaise Charlotte Cardin arrive en tête avec six nominations, les icônes planétaires Justin Bieber et The Weeknd suivent avec cinq nominations chacun.

Le vote pour le JUNO Choix du public TikTok est maintenant ouvert. Les fans sont encouragés à voter sur TikTok et à l'adresse junofanchoice.ca

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La liste des finalistes des 51e Prix JUNO était dévoilée aujourd'hui dans le cadre d'une présentation virtuelle par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), laquelle était retransmise en direct sur CBCMusic.ca/junos. Les lauréats de cette année seront annoncés durant le week-end de clôture de la Semaine des JUNOS, lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO présentée par Ontario Créatif le samedi 14 mai et de la télédiffusion de la Soirée des Prix JUNO, le dimanche 15 mai.



Animée par la star internationale Simu Liu, la plus grande soirée de l'industrie musicale canadienne sera retransmise en direct d'un bout à l'autre du pays depuis le Budweiser Stage de Toronto dès 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et en direct sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.



L'auteure-compositrice-interprète Charlotte Cardin arrive en tête de liste, avec six nominations : JUNO Choix du public TikTok, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année*, Album pop de l'année et Vidéoclip de l'année. Justin Bieber et The Weeknd suivent avec cinq nominations chacun, témoignant de l'envergure mondiale du talent canadien. Justin Bieber figure parmi les finalistes dans les catégories JUNO Choix du public TikTok, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année* et Album pop de l'année; de son côté, The Weeknd est en lice pour les prix JUNO Choix du public TikTok, Single de l'année, Artiste de l'année*, Auteur-compositeur de l'année* et Enregistrement R&B contemporain de l'année.

Pour obtenir la liste complète et les biographies de tous les finalistes et de plus amples renseignements sur les Prix JUNO 2022, visitez le junoawards.ca. Revoyez la conférence de presse d'annonce des mises en nomination des Prix JUNO 2022 au CBCMusic.ca/junos.

Le communiqué de presse en entier.

