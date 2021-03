The Weeknd en tête avec six nominations, Jessie Reyez, JP Saxe et Justin Bieber en raflent cinq

TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) dévoilait aujourd'hui la liste des finalistes des 50e Prix JUNO dans le cadre d'une conférence de presse virtuelle diffusée en direct sur CBCMusic.ca/junos . Dans la foulée d'une année unique en son genre, les Prix JUNO apporteront une lueur d'espoir aux Canadiens et à l'industrie musicale du pays. Les Prix JUNO 2021 seront diffusés à l'échelle nationale le dimanche 16 mai 2021 à 20 h HE/17 h HP à l'antenne de CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos .

L'un des artistes les plus fascinants et mondialement acclamés du 21e siècle domine la liste des 225 finalistes de cette année, The Weeknd, en nomination dans six catégories : JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Album de l'année*, Compositeur de l'année* et Enregistrement contemporain R&B de l'année. D'autres artistes ont récolté cinq nominations cette année, notamment l'étoile montante internationale Jessie Reyez, en lice dans les catégories Artiste de l'année*, Compositeur de l'année*, Enregistrement contemporain R&B de l'année et nommé deux fois pour le Vidéo de l'année; l'interprète populaire aux influences R&B JP Saxe, en nomination pour les prix JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Révélation de l'année*, Compositeur de l'année*, et Album pop de l'année; la superstar canadienne Justin Bieber, finaliste dans les catégories JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année* et Album pop de l'année.

Parmi les artistes qui comptent trois nominations : Ali Gatie, finaliste dans les catégories JUNO du Choix du public*, Album de l'année* et Artiste de l'année*; Céline Dion, dans celles de l'Album de l'année*, Artiste de l'année* et Album adulte contemporain de l'année; Curtis Waters, JUNO du Choix du public*, Révélation de l'année* et Album alternatif de l'année; et Lennon Stella, JUNO du Choix du public*, Single de l'année et Album pop de l'année.



Pour obtenir la liste complète des mises en nomination, les biographies de tous les finalistes, visitez le junoawards.ca . Revoyez l'intégralité de la conférence de presse annonçant les mises en nomination sur CBCMusic.ca/junos .

