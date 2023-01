TOKYO, le 26 janv. 2023 /CNW/ -- Le 24 janvier 2023, la Fondation du Prix japonais a annoncé les lauréats du Prix japonais de 2023. Le professeur Masataka Nakazawa et M. Kazuo Hagimoto, tous deux du Japon, sont les co-lauréats du Prix japonais dans les domaines de l'électronique, de l'information et des communications, et les professeurs Gero Miesenboeck d'Autriche, et Karl Deisseroth, des États-Unis sont co-lauréats du Prix japonais dans le domaine des sciences de la vie.

- Domaines de l'électronique, de l'information et des communications

M. Masataka Nakazawa

M. Kazuo Hagimoto

- Domaine des sciences de la vie

M. Gero Miesenboeck

M. Karl Deisseroth

En ce qui concerne le Prix japonais de cette année, M. Nakazawa et M. Hagimoto sont récompensés pour leurs contributions exceptionnelles au réseau mondial de fibre optique de grande capacité et de longue distance grâce au développement d'un amplificateur à pompage optique à semiconducteur, tandis que les professeurs Miesenboeck et Deisseroth sont reconnus pour leur développement de méthodes qui utilisent des protéines membranaires génétiquement adressables sensibles à la lumière pour révéler les fonctions du circuit neural.

Pour le Prix japonais de 2023, la Fondation a demandé à environ 15 500 éminents scientifiques et ingénieurs du monde entier de proposer la candidature de chercheurs travaillant dans les domaines concernés de cette année. Elle a reçu 123 candidatures dans les domaines de l'électronique, de l'information et des communications, et 204 candidatures dans le domaine des sciences de la vie. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi un total de 327 candidats.

À propos du Prix japonais

La création du Prix japonais en 1981 a été motivée par la volonté du gouvernement japonais de créer un prix reconnu à l'échelle mondiale qui contribuerait au développement scientifique et technologique à travers le monde. Grâce à de nombreux dons, la Fondation du Prix japonais a reçu l'aval du Bureau du Cabinet en 1983.

Le Prix japonais est décerné à des scientifiques et à des ingénieurs du monde entier qui ont réalisé des exploits créatifs et spectaculaires aidant à faire progresser leurs domaines, et qui contribuent de manière significative à la réalisation de la paix et de la prospérité pour toute l'humanité. Les chercheurs dans tous les domaines de la science et de la technologie sont admissibles à recevoir ce prix, deux domaines étant sélectionnés chaque année en fonction des tendances actuelles sur le plan du développement scientifique et technologique. En principe, une personne est récompensée dans chaque domaine et reçoit le prix, un certificat, une médaille et une somme d'argent. L'empereur et l'impératrice du Japon, les chefs des trois branches du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires concernés, ainsi que des représentants de divers autres aspects de la société assistent à chaque cérémonie de remise des prix.

Renseignements: Kiyoshi OGURA, Relations publiques, Fondation du Prix japonais, tél. : +81-80-2003-1931, courriel : [email protected]