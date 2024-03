OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - L'organisme Women in Communications and Technology (WCT) a annoncé les lauréates de ses prestigieux prix d'excellence en leadership annuel, qui reconnaît les personnes et organismes engagés dans la promotion de l'équité et de la diversité dans l'économie numérique du Canada.

En annonçant les lauréates à l'occasion de la Journée internationale des femmes, WCT espère inspirer l'inclusion en mettant en valeur l'engagement de celles qui ont un impact sur l'équité des genres au sein de l'économie numérique. Les lauréates du prix d'excellence en leadership 2024 de WCT proviennent de différents milieux, favorisent l'équité et l'inclusion grâce à leurs pratiques professionnelles et mobilisent la technologie pour promouvoir l'égalité entre les sexes.

Voici les lauréates des prix d'excellence en leadership 2024 par catégorie :

Entreprise de l'année :

Cogeco

Femme de l'année :

Saadia Muzaffar, fondatrice et présidente, TechGirls Canada

Promotion de l'alliance :

Sumeet Khanna, cheffe de l'exploitation/cheffe du personnel, Solutions partenaires mondiaux, Amériques, Microsoft Canada

Entrepreneure :

Laurabel Mba, fondatrice, Race 2 Dinner, Terre-Neuve-et-Labrador

Mentore(s) :

Michelle Franks-Fortin, conseillère technique, Services partagés, Canada; Sasha Rana, directrice, Orientation client, Interac

Étoile montante :

Shantay Parson, gestionnaire de projets numériques, Corus

Pionnière(s) :

Sharon Hinds, directrice, ALL IN, Rogers Sports and Media

Angeline Pleunis, vice-présidente, Diversité, équité et inclusion et Développement durable, PointClickCare Technologies Inc.

WCT est un chef de file dans la promotion de l'équité entre les sexes en milieu de travail depuis plus de 30 ans. « Nous faisons une différence depuis plus de trente ans et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter », a déclaré Rebecca Bailey, cheffe de la direction de WCT. « Nous faisons progresser les entreprises en favorisant la progression des femmes au sein de celles-ci. Que ce soit par l'entremise de nos programmes d'accélération de carrière, de notre communauté virtuelle d'apprentissage et de perfectionnement ou de notre programme de mentorat, chaque point de contact avec WCT promet d'avoir des répercussions importantes. »

Les prix seront remis lors du gala annuel de remise des prix de WCT le 29 avril, au Fairmont Royal York, à Toronto (Ontario). « Notre gala annuel est l'occasion de réunir certaines des dirigeantes, représentantes du gouvernement et leaders d'opinion du Canada pour célébrer les réalisations phénoménales des véritables agents de changement dans le domaine de l'équité entre les sexes, a déclaré Lesley Parrott, directrice principale de WCT.

