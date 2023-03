Annonce des lauréats de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2023 présentée par Music Canada

En tête avec quatre statuettes, The Weeknd rejoint Bryan Adams au deuxième rang des artistes les plus récompensés aux Prix JUNO

16 lauréats de toutes les régions du pays remportent leur tout premier JUNO

Des distinctions honorifiques ont été décernées à Ron Sakamoto (Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun) et à l'ex-membre de Broken Social Scene Kevin Drew (Prix de l'ambassadeur MusiCounts de l'initiative Esprits inspirés présenté par la Fondation CST)

EDMONTON, AB, le 12 mars 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a rendu hommage aux artistes et aux vétérans de l'industrie et de la scène musicale du Canada dans le cadre de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2023 présentée par Music Canada au Centre des congrès d'Edmonton. Coanimé par les célébrités albertaines Andrew Phung (Run the Burbs et Kim's Convenience, CBC) et la personnalité radiophonique edmontonienne Angeline Tetteh-Wayoe (The Block, CBC Music), l'événement a offert des prestations musicales et a donné lieu à la remise de 41 prix JUNO, du Prix Walt Grealis et du Prix de l'ambassadeur MusiCounts de l'initiative Esprits inspirés présenté par la Fondation CST.

The Weeknd s'est illustré en remportant quatre prix : Artiste de l'année*, Single de l'année, Auteur-compositeur de l'année* et Album pop de l'année. The Weeknd a amassé 21 prix JUNO en une décennie, surpassant Céline Dion et rejoignant Bryan Adams au second rang des artistes les plus récompensés aux Prix JUNO de tous les temps. S'il remporte l'un des prix pour lesquels il est en lice lundi soir, il surpassera la marque de Bryan Adams pour s'arroger la seconde place, derrière Anne Murray, qui demeure inégalée avec 25 prix JUNO.

L'agent d'artiste et promoteur de spectacles Ron Sakamoto s'est vu décerner le Prix Walt Grealis pour réalisations hors du commun pour sa contribution majeure au succès des créateurs et de l'industrie musicale L'ex-Broken Social Scene Kevin Drew a reçu le Prix de l'ambassadeur MusiCounts de l'initiative Esprits inspirés présenté par la Fondation CST pour son rôle dans la création du Programme TD de subventions communautaires pour la musique de MusiCounts, qui a octroyé 3,9 millions $ à des groupes communautaires et OSBL depuis 2013.

