OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Passer une heure sans électricité, calculer son empreinte carbone et apprendre à trouver des sources d'énergie fantômes ne sont que quelques-uns des 16 défis liés à l'énergie que les élèves de partout au Canada ont relevés au cours de la 11e édition du Défi Régime énergétique en classe (DREC). Cette année, quatre classes et deux enseignants provenant de différents endroits au pays sont reconnus pour leurs efforts dans le cadre du DREC.

« Nous sommes incroyablement fiers du travail que les élèves canadiens ont accompli dans le cadre de ce concours, cette année et tout au long de la dernière décennie, a déclaré John Geiger, PDG de la SGRC et président des Entreprises Canadian Geographic. Nous avons vraiment été ravis de voir le dévouement et la créativité que les élèves ont mis dans chaque défi, et nous espérons que ces efforts se poursuivront au-delà du DREC. »

Ce programme primé, présenté par Canadian Geographic Education et Shell Canada, a été créé pour inciter les élèves de la maternelle à la 12e année d'un bout à l'autre du pays à mieux conserver l'énergie. Entre février et fin avril, on a demandé à 531 classes de partout au pays de relever 16 défis liés à la conservation de l'énergie, comme le défi « Une heure sans électricité », où les classes ont économisé de l'énergie en éteignant toutes les lumières et tous les appareils électroniques. Ces épreuves ont permis aux élèves de passer 2 653 heures sans électricité, d'économiser 138 460 litres d'eau et d'empêcher 107 182 articles de se retrouver dans des sites d'enfouissement.

« Félicitations aux élèves et aux enseignants qui ont participé au défi de cette année depuis leurs salles de classe et par le biais de l'apprentissage virtuel », a déclaré Susannah Pierce, présidente de Shell Canada et présidente du comté. « Le défi permet aux générations futures de gérer leur propre consommation d'énergie et souligne l'importance de travailler ensemble pour décarboner à l'école, à la maison et dans la communauté.»

Les classes qui ont participé au DREC étaient admissibles à l'un des plus de 100 prix offerts, dont la valeur totalise 50 000 $. Vous trouverez ci-dessous la liste des lauréats des principales catégories de prix. La liste complète des gagnants peut être consultée à l'adresse energydiet.canadiangeographic.ca .

Concours de vidéos

La plus dirigée par les étudiants : Roberts's Earth Rangers , école New Era, Brandon, Manitoba

, école New Era, Meilleur appel à l'action : Eco-Lution Crew VFI , école publique E.J. James, Oakville, Ontario

, école publique E.J. James, Meilleur truc d'économie d'énergie au quotidien : Gillis Green Team , école publique Cresthaven, Toronto, Ontario

Plus grand nombre de points (16 épreuves terminées)

Gr 5 Wolfpack , école primaire catholique Bishop Macdonell, Toronto, Ontario

Prix de l'enseignant en matière d'énergie de l'année

Nadira Ramharry , école publique Meadowlands, Ottawa, Ontario

, école publique Meadowlands, Marie Hoy-Kenny , école primaire St. Stephen , Brampton, Ontario

Pour en savoir plus sur le Défi Régime énergétique en classe, veuillez consulter le site energydiet.canadiangeographic.ca ou suivez l'un des comptes de médias sociaux officiels indiqués ci-dessous.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

La SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. Éducation Canadian Geographic, le programme d'éducation de la Société, est l'un des plus importants organismes éducatifs à but non lucratif du Canada et compte plus de 23 000 membres à l'échelle du pays. La SGRC est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

Keegan Hoban, coordonnatrice des communications, Société géographique royale du Canada