OTTAWA, le 14 mai 2021 /CNW/ - Lors de sa 10e année, le Défi Régime énergétique en classe a connu des niveaux records de participation alors que de nombreuses classes ont continué à se rencontrer de manière virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Six classes et deux enseignants de l'ensemble du Canada sont reconnus cette année pour leurs efforts dans le Défi.

Ce programme primé, présenté par Éducation Canadian Geographic et Shell Canada, a été créé pour inspirer les élèves de la maternelle à la 12e année de partout au Canada à économiser plus efficacement l'énergie. À partir de février jusqu'à la fin avril, plus de 550 classes ont reçu comme tâche de réaliser 17 épreuves liées à l'économie d'énergie. Les élèves ont appris comment calculer leur empreinte carbone, comment repérer des sources d'alimentation fantôme et ils ont même observé la consommation d'énergie associée à la production alimentaire.

« Nous sommes incroyablement fiers de tous les enseignants et élèves qui ont participé au Défi Régime énergétique en classe de cette année et qui en ont fait un si grand succès, soutient Gilles Gagnier, chef des opérations et diffuseur de Canadian Geographic. Ce programme commence peut-être dans la classe, mais les compétences et les connaissances que les élèves acquièrent de ces épreuves sont celles qui les mèneront à devenir plus conscientisés face à l'énergie dans leur vie quotidienne. »

L'enthousiasme des élèves était évident tandis qu'ils réalisaient des épreuves comme « Une heure sans électricité », qui les amenait à éteindre leurs appareils pour comprendre l'importance de réduire leur consommation d'énergie. Les classes de partout au Canada ont été capables d'économiser 118 468 litres d'eau, de passer 3 273 heures sans électricité et d'empêcher 25 944 articles d'aboutir dans des décharges durant le concours de cette année.

« Félicitations aux élèves et enseignants qui ont participé au Défi de cette année, de leurs salles de classe et au moyen de l'apprentissage virtuel, souligne Susannah Pierce, présidente à Shell Canada. La créativité manifestée par les enseignants, les élèves et les parents, malgré les circonstances difficiles, peut servir d'inspiration pour des choix durables en matière d'énergie que chacun de nous peut appliquer dans la vie quotidienne. »

Les classes qui ont participé au Défi sont admissibles à un de plus de 100 prix, d'une valeur totale de 45 000 $. Les gagnants des catégories principales qui ont remporté des prix pour leurs remarquables efforts dans les épreuves sont énumérés ci-dessous.

Gagnants du concours de vidéos :

Meilleure du niveau primaire : Water Rockers , Kortright Hills Public School , Guelph ( Ontario )

, , ( ) Meilleure du niveau secondaire : The Gucci GANG , École secondaire publique Odyssée, North Bay ( Ontario )

, École secondaire publique Odyssée, ( ) Meilleur appel à l'action : Gillis Green Team , Cresthaven Public School, Toronto ( Ontario )

, Cresthaven Public School, ( ) La plus unique : Kindergarten Eco Experts , Cresthaven Public School, Toronto ( Ontario )

, Cresthaven Public School, ( ) Implication du public : Grade 1 Unicorn Team , St. Theresa Catholic School, Orleans ( Ontario )

Prix de l'enseignant en matière d'énergie de l'année :

Primaire : Lia Ciarallo , Académie Kingsdale, Pierrefonds (Québec)

: , Académie Kingsdale, (Québec) Secondaire : Rhiannon Weismiller , E-Learning Day School, TDSB, Toronto ( Ontario )

Prix des 17 épreuves complétées : Eco-Freakos, La Salle School, La Salle (Manitoba)

Pour obtenir plus de renseignements sur le Défi Régime énergétique en classe, veuillez consulter le energydiet.ca

