The Weeknd grand gagnant avec cinq JUNOS

TORONTO, le 6 juin 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont célébré le cinquantenaire des Prix JUNO, la soirée de l'année pour l'industrie musicale canadienne. La remise de prix était retransmise à l'échelle nationale sur CBC TV, CBC Gem , CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen , en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos . Toujours très attendu, l'événement a rassemblé virtuellement les personnalités les plus en vue du milieu musical, qui ont applaudi des prestations exceptionnelles par quelques-uns des fleurons de la musique canadienne.

On a célébré l'excellence chez les artistes émergents et les têtes d'affiche de la scène musicale canadienne, qui ont remporté les prestigieux prix JUNO attribués ce week-end. Après avoir raflé trois statuettes vendredi, lors de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2021 présentée par Music Canada, The Weeknd a également reçu le JUNO de l'Artiste de l'année présenté SiriusXM Canada et celui de l'Album de l'année présenté par Music Canada durant la remise de prix télévisée, pour un total spectaculaire de cinq prix JUNO cette année. Avec quinze prix JUNOS en carrière, The Weeknd est dorénavant le sixième artiste le plus primé de l'histoire des Prix JUNO.

La supervedette internationale Justin Bieber est repartie avec le JUNO de l'Album pop de l'année présenté par CBC Music, pour son énorme album Changes. Bieber est monté sur scène pour offrir une interprétation exceptionnelle de son succès Somebody.

Shawn Mendes a eu droit au très convoité JUNO du Choix du public présenté par Freedom Mobile. Pour la première fois cette année, les Canadiens pouvaient voter sur TikTok, la nouvelle plateforme de vote officielle.

Parmi les talents qui ont la cote au Canada, la chanteuse R&B Savannah Ré a récolté le JUNO de l'Enregistrement R&B/Soul traditionnel de l'année présenté par ADVANCE, Canada's Black Music Business Collective pour son single Solid, et l'auteur-compositeur-interprète soul émergente JP Saxe celui de la Révélation de l'année, commandité par FACTOR, le Gouvernement du Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs Saxe a également interprété Like That, bientôt rejoint par l'auteure-compositrice-interprète multiplatine Julia Michaels dans une superbe version du succès If The World Was Ending.

