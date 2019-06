Annonce des finalistes du concours qui reconnaîtra les plus grands innovateurs dans le secteur des technologies et du vieillissement au Canada

Cinq finalistes participeront à chacun des trois événements régionaux de présentation de projets qui se tiendront à Montréal, à Vancouver et à Toronto. Le gagnant de chaque concours régional recevra 15 000 $ en espèces et des prix non financiers.

Finalistes du concours à Montréal le 13 juin :

HomeEXCEPT

SoftBiomed

Tenera

Urban Farms Organic

Walk-Well Universe

Finalistes du concours à Vancouver le 16 juillet :

AltumView Systems

Luxsonic Technologies

StrongerU Senior Fitness

Tochtech Technologies

True Angle Medical Technologies

Finalistes du concours à Toronto le 25 juillet :

BISEP

Cosm Medical

iMerciv

Just Vertical

LPM on the Brain

Informez-vous au sujet des finalistes ici.

Pour vous inscrire à un événement, veuillez consulter la page principale du concours.

« Nous sommes ravis d'accueillir ce concours qui reconnaîtra les entreprises en démarrage de premier plan dans le secteur des technologies et du vieillissement au Canada, et qui appuiera l'entrepreneuriat », déclare Alex Mihailidis, codirecteur scientifique et président-directeur général du Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL.

« AGE-WELL remercie toutes les entreprises en démarrage qui ont soumis leur candidature et félicite les finalistes. Nous sommes impatients de voir qui seront les gagnants et de les accueillir dans notre réseau où leur innovation sera encouragée afin d'avoir la plus grande incidence possible. »

En tant que réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, AGE-WELL rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens.

« À mesure que le nombre de personnes âgées augmente au Canada, AGE-WELL réunit des esprits inventifs pour travailler, d'une part, à offrir des solutions concrètes qui soutiennent les personnes âgées et les aidants naturels et, d'autre part, à consolider la capacité du Canada à agir à titre de chef de file mondial dans les technologies pour le vieillissement en santé », déclare M. Mihailidis.

Les finalistes du Défi d'impact national d'AGE-WELL : Édition démarrage ont été choisis par un groupe d'experts provenant de l'équipe de développement des affaires, du centre d'expertise en entrepreneuriat et du comité consultatif des aînés et des aidants naturels d'AGE-WELL.

Les commanditaires du concours sont : CARP, Fasken, Hacking Health, l'Impact Centre de l'Université de Toronto, MEDTEQ, l'Institut ontarien du cerveau et YouAreUNLTD.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. (https://www.agewell-nce.ca/, @AGEWELL_NCE) est un réseau pancanadien qui rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral.

